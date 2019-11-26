VGM lisans burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2019-2020 eğitim dönemi için ortaöğrenim burs başvuru sonuçlarını geçtiğimiz günlerde açıkladı, gözler şimdi üniversite öğrencilerini yakından ilgilendiren VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarında. Peki, VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere sekiz ay boyunca burs desteği veren VGM, ortaöğrenime dair sonuçları açıkladı. Gözler şimdi lisans öğrencilerini ilgilendiren yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarında. İşte, VGM burs başvuru sonuçları hakkında ayrıntılar..
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından öğrencilere tahsis edilecek olan VGM burs sonuçları, ortaöğretim öğrencileri için açıklandı. Yükseköğretim ve Ortaöğretim eğitimlerini alan öğrenciler için her yıl tahsis edilen burs sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek.
Yükseöğrenim burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yılki açıklama tarihi baz alındığında, sonuçların yeni yıldan sonra açıklanacağı tahmin ediliyor.
Sonuçlara ilişkin detaylar belli olukça haberimizde yer vereceğiz.
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