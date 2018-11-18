VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı öğrenciler tarafından araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Sekiz ay üzerinden, aylık 250 lira olarak verilen burslar için başvurular yakın zaman önce bitti. Peki, VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
VGM burs başvuru sonuçları, Lisans öğrencileri için Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) açıkladığı burs sonuçlarının ardından merak edilen konular arasında yer almaya başladı. KYK bursu almaya hak kazanamayan öğrencilerin yararlanabileceği VGM bursları için geri sayım başladı. Peki, VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
TARİH BELLİ OLDU MU?
VGM burs başvuru sonuçları, Lisans öğrencileri için Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) açıkladığı burs sonuçlarının değerlendirmeye alınacak. KYK bursu almaya hak kazanamayan öğrenciler, bu burstan faydalanabilecek. Sonuçlar, değerlendirme işleminin sona ermesinin ardından kurumun internet sitesi üzerinden yayımlanacak.
Bu kapsamda Bölge Müdürlüğü yetkili personeli, bilgilendirme ya da belge tamamlama işlemleri için başvuru yapan adayı arayabilecek. Sonuçlar hakkında bir gelişme olduğu takdirde haberimizden takip edebilirsiniz.
BURS ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?
Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir dekontları iletmelidirler.
Öğrenci adına açılacak hesap öğrenci için uygun bir Vakıfbank Şubesinden açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıfbank Şubesi yoksa Ziraat Bankası şubelerinden de hesap açılabilir. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.
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