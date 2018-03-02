Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Ve klipteki şarkıcı da gözaltında...

    Ve klipteki şarkıcı da gözaltında...

    AA
    02.03.2018 - 15:47 | Son Güncelleme:

    Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Ötleşler Grubu" olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, çete üyeleri ve çektiği müzik klibinde çete üyelerini de oynatan Barış K. de gözaltına alındı. Klipte oynayan şarkıcı ve manken hariç herkes daha önce gözaltına alınmıştı. Barış K., çekilen klipte de senaryo gereği gözaltına alınmış.

    ANKARA Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği en kapsamlı çalışmalarından biri sayesinde başkentteki uyuşturucu ticaretinin yaklaşık yüzde 40'ını kontrol eden bir suç örgütü çökertildi.

    Yaklaşık 1.5 yıl süren çalışmalar sonucunda ekipler, geçen ay örgüt üyelerine yönelik üç ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 92 şüpheli gözaltına alındı.

    Son operasyonda gözaltına alınan 10 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

    Adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında çete üyeleriyle birlikte, "Arada Bir" isimli müzik klibi bulunan şarkıcı Barış K.'nin de olduğu öğrenildi.

    Ve klipteki şarkıcı da gözaltında...Çete lideri de klipte oynamış

    PARAVAN ŞİRKETLER KURMUŞLAR

    Yapılan çalışmalar sonucunda Arif ve Yavuz Ötleş tarafından yönetilen suç örgütünün, tüm yasadışı faaliyetleri de ortaya çıkarıldı. Ötleş kardeşlerin uyuşturucu ticaretinden kazandıkları paraları aklamak için paravan şirket kurdukları belirlendi.

    Ve klipteki şarkıcı da gözaltında...
    daha fazla video için



    "Şirket" gibi yönettikleri örgütün başına bir genel müdür getiren Ötleş kardeşlerin, üyelerinin sigorta primlerini de ödedikleri tespit edildi. Örgüt, diğer gruplarla girdikleri çatışmalarda ölen 4 çete üyesi ile cezaevine giren örgüt üyelerinin ailelerine düzenli olarak yardım yaptı.

    CEZAEVİNDEN YÖNETİYORLAR

    Örgüt, uyuşturucu ticaretini yürütmek amacıyla üyelerini "uyuşturucu ticareti yapanlar", "tezgâh sorumluları", "zulacılar", "torbacılar" ve "erketeler" olarak gruplara ayırdı.

    Daha önceden gözaltına alınan ve tutuklu bulunan Arif ve Yavuz Ötleş kardeşlerin, örgütü cezaevinden yönetmeye devam ettikleri, üyelerine mesajlarını haftalık görüşmeye gelen 3 farklı örgüt üyesi kanalıyla ilettikleri tespit edildi.

    Yasadışı tüm faaliyetlerinin yer aldığı "muhasebe" defterini de ele geçiren ekipler, söz konusu suç örgütünün uyuşturucu satışından aylık ortalama 2 milyon lira gelir elde ettiğini belirledi.

    Örgüt üyesi Taner Ö.'nün, organize suç örgütü "Kürt Ahmet Grubu" ile iletişim kurduğunu belirleyen ekipler, bu kapsamda gerçekleştirdikleri bir diğer operasyonda da örgüte silah temin eden Şahin Turgut'un oğlu Yiğit Turgut ile 5 şüpheliyi yakalayarak adalete teslim etti.

    KENDİ KAHVEHANELERİNİ AÇMIŞLAR

    Söz konusu örgütün üyelerinin iaşesini ve bir arada olmasını sağlamak amacıyla Yenidoğan'da bir emlak ofisi ile yine aynı bölgede bir kahvehane işlettikleri belirlendi.

    Kahvehaneye örgüt üyeleri dışında müşterinin alınmadığı tespit edildi.
    Operasyonlarda, 50 kilogram esrar, 5 uzun namlulu silah, 17 tabanca, 85 bin uyuşturucu hap ile 3 kilogram kokain ele geçirildi.

    Ve klipteki şarkıcı da gözaltında...Barış K.'nin kendi klibinde de gözaltına alındığı görüldü.

    KENDİLERİ İÇİN KLİP ÇEKMİŞLER

    Uyuşturucu satışından elde ettikleri gelirle lüks bir hayat süren örgüt üyelerinin Barış K. adındaki sanatçıyla albüm yaptırma vaadiyle anlaştıkları ortaya çıktı.

    Barış K.'nin "Arada Bir" isimli şarkısın çekilen klipte de örgüt üyelerinin rol aldığı ve klibin sonunda Arif ve Yavuz Ötleş kardeşlere teşekkür edildiği soruşturma dosyasında yer aldı.

    Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son iki ayda Ötleş grubu başta olmak üzere uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen operasyonlarda, 300 kişinin gözaltına alındığı, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.


     

    Etiketler: Ankara , ötleş , klip , son dakika
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri