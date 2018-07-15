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VatandaÅŸlar 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼â€™ne yÃ¼rÃ¼meye baÅŸladÄ±
YÃ¼ksel KOÃ‡ / Ä°STANBUL, (DHA)Â
15.07.2018 - 17:27 | Son GÃ¼ncelleme:
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik GÃ¼nÃ¼ etkinlikleri kapsamÄ±nda bu gece 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼â€™nde dÃ¼zenlenecek etkinlikler katÄ±lmak isteyen vatandaÅŸlar, Altunizadeâ€™den 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼â€™ne yÃ¼rÃ¼yerek gitmeye baÅŸladÄ±.
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