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    VatandaÅŸlar 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼â€™ne yÃ¼rÃ¼meye baÅŸladÄ±

    YÃ¼ksel KOÃ‡ / Ä°STANBUL, (DHA)Â
    15.07.2018 - 17:27 | Son GÃ¼ncelleme:

    15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik GÃ¼nÃ¼ etkinlikleri kapsamÄ±nda bu gece 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼â€™nde dÃ¼zenlenecek etkinlikler katÄ±lmak isteyen vatandaÅŸlar, Altunizadeâ€™den 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼â€™ne yÃ¼rÃ¼yerek gitmeye baÅŸladÄ±.

    15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼â€™ne yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ baÅŸladÄ±

    BazÄ± vatandaÅŸlarÄ±n Ã¼zerinde TÃ¼rk bayraÄŸÄ± bulunan tiÅŸÃ¶rt giydikleri, bazÄ±larÄ±nÄ±n da ellerinde TÃ¼rk bayraklarÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.


    Etiketler: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik GÃ¼nÃ¼
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