Vatandaş dolandırıcı zannetti! Gerçek çok farklı çıktı



Kuzey Afrika ülkelerinin vatandaşları olduğu belirtilen 6 kişi emniyette sorgulandı. Kartların orijinal ve olayın yanlış anlamadan kaynaklandığı belirlendi. Libya’nın da arasında bulunduğu bazı Kuzey Afrika ülkelerinin vatandaşlarının kur farklarından faydalanmak için Türkiye’den dolar alıp ülkelerine döndükleri belirtildi.



Ümraniye Alemdağ Caddesi üzerindeki ATM’lerde önceki akşam saat 19.00 sıralarında yabancı uyruklu kişiler para çekiyordu. Esnaf Ferdi Şentürk, para çeken yabancılardan şüphelendi. Dolandırıcı olduklarını düşündüğü kişileri yakalamak için plan yaparak polis rolüne büründü. Paraları çekerek yürümeye başlayan kişilere polis olduğunu söyleyen Şentürk, bir yandan da polisi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen polis 3 kişiyi ayakkabı dükkanında, 2 kişiyi cadde üzerinde, 1 kişiyi de başka bir dükkanda gözaltına aldı. Yakalananların üzerlerinde yaklaşık 20 bin dolar ve yüzlerce bankamatik kartı bulundu. Şentürk o onları, “Dikkatimi çekti. Sürekli 100 dolar çekiyorlardı. Sürekli kart değiştiriyorlardı. Polisim dedim. Ekipteki arkadaşlara haber verdim, yakalattım ” diye anlattı.



Vatandaşlar yabancı uyruklu kişilere büyük tepki gösterirken yakalanan 6 kişi emniyete götürüldü. Yapılan incelemede kartların orijinal olduğu, Kuzey Afrikalarından oldukları belirtilen 6 kişinin paralarını çektikleri tespit edildi. Orijinal kartların hem kendi hem de yakınlarına ait kartlar olduğu belirlendi.

6 kişinin, kur farklarından yararlanmak için Türkiye’ye geldikleri, Türkiye’de dolar alıp ülkelerine döndükleri anlaşıldı. 6 kişi hakkında emniyette herhangi bir işlem yapılmadı.