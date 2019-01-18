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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL (AA)
18.01.2019 - 14:16, Son Güncelleme:

Vatan Şaşmaz cinayetinin görüntüleri nasıl yayıldı? Böyle anlattılar…

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Vatan Şaşmaz cinayetinin görüntüleri nasıl yayıldı? Böyle anlattılar…

Oyuncu Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker'in otel odasındaki ceset görüntülerinin sosyal medyada ve basında yer almasına ilişkin açığa alınan bir polisin de arasında bulunduğu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, açığa alınan polis memuru sanık Faruk K, eşi sanık Sibel K. ile katıldı. Sanık Didem Ç'nin ise, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılımı sağlandı.

Duruşmada beyanı sorulan sanık Didem Ç, gece saat 2.00-3.00 sıralarında davanın sanıklarından Yakup'un, Whatsapp'tan kendisine görüntülü bir mesaj gönderdiğini ve görüntüler çok net olmadığı için mesajı anlayamadığını belirterek, şunları söyledi:

"Sorduğumda, görüntünün Vatan Şaşmaz'a ait olduğunu söyledi. Yakup, uzaktan akrabamız ve arkadaşımız oluyor. Bu videonun haber niteliği taşıdığını düşünerek ihbar hatlarıyla paylaşmak istedim. Bir haber ajansı, 'Böyle bir video varsa bize gönderin, kimseye göndermeyin, bize gönderirseniz size ücret vereceğiz.' dedi. Ücret istemedim. İnternete girdiğimde zaten bu video yayılmıştı. Nereden, nasıl yayıldığını bilmiyorum. Bana göndermeden önce video başka kişilere gönderilmiş. Bir gazeteci de beni arayıp hesap numaramı istedi. Böyle bir videoyu satan kişi olarak haber yapmak istediler benimle ilgili."

Sanıklardan Faruk K. de, 20 senelik polis memuru olduğunu belirterek, "Adli soruşturma geçiriyorum. Buradan alacağım olumsuz bir karar mesleğimi etkileyecek." diye konuştu.

Mahkeme, sanık avukatlarının sunduğu yazılı savunmaları incelemek üzere duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz'ın, eski manken Filiz Aker tarafından öldürülmesine ilişkin yürüttüğü soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığına hükmederek, takipsizlik kararı vermişti.

Şaşmaz ile Aker'in, otel odasındaki ceset görüntülerinin sosyal medyada ve basında yer almasına ilişkin soruşturma sonucunda, Didem Ç, Yakup İ, Faruk K. ve Sibel K. hakkında "gizliliğin ihlali, görevi kötüye kullanma ile ses ve görüntülerin kayda alınması" suçlarından dava açılmıştı.

İşte Vatan Şaşmaz'ın son görüntüleri
daha fazla video için
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