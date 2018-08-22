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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
22.08.2018 - 12:27, Son Güncelleme:

Aleyna'nın vasiyetiymiş!

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Aleyna'nın vasiyetiymiş!

Antalya'da trafik kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen ve babasının vedalaşmak için bayramın birinci günü organlarını bağışladığı 17 yaşındaki Aleyna Hatun Budanır'ın karaciğeri ve kalbi 2 hastaya nakledildi. Acılı baba kızının ölümüne neden olan sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösterirken, "Devletim kızımın kanını yerde bırakmaz" dedi. Öte yandan Aleyna'nın eğitim hayallerini gerçekleştirebilmek amacıyla çamaşırhanede çalıştığı da öğrenildi.

Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi'nde 16 Ağustos'ta Antalya-Burdur karayolundaki tali yoldan karşıya geçmek isteyen lise öğrencisi 17 yaşındaki Aleyna Hatun Budanır'a H.K. idaresindeki otomobil çarptı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırılan genç kızın 3 gün önce beyin ölümü gerçekleşti. Genç kızın dün de organları ailesi tarafından bağışlandı.

Kurban Bayramı’nın ikinci gününde Adli Tıp Kurumu morgunda kızının otopsi işlemlerini takip eden acılı baba Şahimerdan Budanır, en acı bayramlardan birini yaşadığını söyledi.

Beyin ölüm gerçekleşen kızıyla bayramlaşıp, organlarını bağışladıANTALYA'da 5 gün önce trafik kazasında ağır yaralanan Aleyna Hatun Budanır'ın (17), 2 gün önce beyin ölümü gerçekleşti. Baba Şahimerdan Budanır'ın, Kızımla bayramın birinci günü vedalaşayım, sonra organları alınsın talebi üzerine makineye bağlı yaşatılan Budanır'ın organları, bu sabah alındı. Budanır, 6 hastaya can, 2 hastaya ışık olacak.
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"VASİYETİYDİ"

Kızının Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldığını ifade eden baba Budanır, "3 gün sonra da beyin ölümünün gerçekleşti. Organ bağışı için görüştüler. Annesi de 'Kızımla bayramlaşalım, vedalaşalım. Bayramın birinci günü organlarını alın' dedi. Bunun üzerine kızım 2 gün makineye bağlı yaşatıldı. Bayramın birinci günü sabah da makine kapatıldı, organları alındı. Kızımın da zaten vasiyeti vardı, evde doktor programları izlerken, kendisine bir şey olursa organlarını bağışlanmasını söylemişti. Biz de vasiyetini yerine getirdik" dedi.

Aleynanın vasiyetiymiş

AİLESİNE YÜK OLMAMAK İÇİN ÇALIŞIYORDU

Kızının hayallerinin olduğunu dile getiren baba Budanır, "Hayalleri olan bir insandı. Kızım iç mimar olmak istiyordu. 'Baba sana yük olmak istemiyorum. Daha iyi dershanelere gitmek istiyorum' dedi. Çamaşırhanede çalışmaya başladı. Gece mesai çıkışı kaza oldu. Aleyna hayalleri için öldü. İtalyanca öğrenmek, İzmir'de okumak istiyordu. Sokağa bile az çıkardı. Kendini okumaya adamıştı. Hep kitap okurdu" diye konuştu.

Hayatlarının en zor bayram gününü yaşadıklarına anlatan Şahimerdan Budanır, "Bütün ailece kızımla son defa bayramlaştık. Üniversiteyi bitirmiş, gelinliğini giymiş olsaydı bu kadar zor olmazdı. Ama 17 yaşında dünyalar güzeli bir kız. Hayalleri de gömüldü" şeklinde konuştu.

"ADALET YERİNİ BULACAKTIR"

Adaletin yerini bulmasını isteyen acılı baba Budanır, "Adalet yerini bulsun. Başka Aleynalar yanmasın. Bize çarpan sürücü tutuksuz yargılanacak. Ben devletimize inanıyorum, güveniyorum. Cezasını çekecektir. Tek tesellimiz 6 aile bayram etti. İkinci bayramı yaşadı. Allah onları mutlu etsin. Allah bu acıyı kimseye vermesin." ifadelerini kullandı.

"KARACİĞER VE KALP NAKLEDİLDİ" 

Aleyna Budanır'dan alınan kalp 24 yaşındaki Burak Zeybek'e, karaciğer ise 62 yaşındaki Kemal Çevik'e nakledildi. Böbrek ve korneaların ise alıcılarının belirlenmeye çalışıldığı öğrenildi.

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