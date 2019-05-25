Van'da feci olay... Ekipler lise öğrencisi için seferber oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriVan'da feci olay... Ekipler lise öğrencisi için seferber oldu
GeriGündem Van'da feci olay... Ekipler lise öğrencisi için seferber oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Tuncay AVCI/GÜRPINAR (Van), (DHA)
25.05.2019 - 17:05, Son Güncelleme:

Van'da feci olay... Ekipler lise öğrencisi için seferber oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

VAN'ın Gürpınar ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte balık tutmak için Zernek Çayı’na giden lise son sınıf öğrencisi Murat Gündüç (17), dengesini kaybedip, çaya düşerek kayboldu. Bölgeye gelen AFAD ve Polis Sualtı Timi, Gündüç'ü arama çalışmalarına başladı.

6
  • Çaya düşen lise birincisi Murat, kayboldu
  • Çaya düşen lise birincisi Murat, kayboldu
  • Çaya düşen lise birincisi Murat, kayboldu
  • Çaya düşen lise birincisi Murat, kayboldu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, öğle saatlerinde Gürpınar ilçesine bağlı Aşağı Kaymaz Mahallesi Zernek Çayı mevkiinde meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte balık tutmaya giden Gürpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencisi Murat Gündüç, bir anda dengesini kaybedip çaya düştü.

Gündüç'ü kurtarmaya çalışan arkadaşı, başarılı olamayınca polisi arayarak yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), UMKE ve İtfaiye ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri, çayda arama yaparken polis ve köylüler de özel eğitimli köpek eşliğinde çayın kenarında arama yaptı.

Gündüç'ü kurtarmak için Van Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri de, çaya girdi. Okul birincisi olduğu belirtilen Gündüç'ü arama çalışaları sürüyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Merak ve korku bağımlılığı arttırıyor
Dikkat! Meteoroloji 5 kenti uyardı!
Korkunç kaza... Hem annesini hem eşini kaybetti
Suikast timine Öcalan maddesi