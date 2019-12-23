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Gündem
AA
23.12.2019 - 16:00, Son Güncelleme:

Van'da belediye otobüsü kamyona çarptı: 19 yaralı

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Van'da belediye otobüsü kamyona çarptı: 19 yaralı

Van'da belediye otobüsünün kamyona çarpıp yoldan çıkması sonucu 19 kişi yaralandı.

Van Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsü, Van-Erciş kara yolunun Yüzüncü Yıl Üniversitesi kavşağında mıcır yüklü kamyona arkadan çarparak yoldan çıktı.

Yol kenarındaki boş araziye savrulan otobüsteki 19 kişi yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

 

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