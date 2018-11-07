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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Behçet DALMAZ- Nevzat AYHAN / DHA
07.11.2018 - 10:16, Son Güncelleme:

Van'da 5 Afgan'ın öldüğü kazayla ilgili şoke eden iddia!

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Van'da 5 Afgan'ın öldüğü kazayla ilgili şoke eden iddia!

Van'ın Bahçesaray ilçesinde, Afganistan uyruklu 5 kaçak göçmenin öldüğü, 3'ü ağır 16 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma sürerken, 5 kişilik hafif ticari araca 21 kişinin bindiği belirlendi. Kazanın meydana geldiği bölgeye 700 metre uzaklıkta da içinde 49 Afgan göçmenin içinde olduğu minibüs bulundu.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Van'a yaklaşık 90 kilometre uzaklıkta bulunan Bahçesaray ilçesinin Karabet Geçidi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yurda kaçak yollarla giriş yapan Afgan uyruklu 20 kişiyi Van'dan alarak yola çıkan Muhammed Mustafa Çınar yönetimindeki 34 ZF 3395 plakalı hafif ticari araçla, polis ve jandarma kontrol noktalarında yakalanmamak için Van- Bahçesaray yolunu kullandı.

Araç, 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi'ni inerken, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu virajı alamayarak şarampole devrildi. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, sürücünün de aralarında olduğu 16 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan 3 kişi, Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, diğer 13 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Bu arada 5 Afgan'ın cenazesi ise Bahçesaray Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

MİNİBÜSTE DE 49 AFGAN GÖÇMEN YAKALANDI

Kaza ile ilgili jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırmada, hafif ticari araca 20 Afgan'ın bindirildiği, 49 Afgan uyruklunun içerisinde olduğu başka bir aracın ise kaza yerine yaklaşık 700 metre uzaklıkta jandarma ekipleri tarafından bulunduğu belirtildi. Kaçak göçmenler, jandarma ekipleri tarafından Bahçesaray Öğretmenevi'ne götürülerek sıcak yemek verildi, ardından da sağlık kontrolünden geçirildi. Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği belirtildi.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (07.11.2018)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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