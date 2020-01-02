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Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 02.01.2020 - 12:32,Son Güncelleme:/

Van Cumhuriyet Savcısı Kaya, yeni yıla girerken can dostlarını unutmadı

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Van Cumhuriyet Savcısı Kaya, yeni yıla girerken can dostlarını unutmadı

Yıl sonu nedeniyle Van'dan Bursa'ya gelen hayvan dostu olarak bilinen Van Cumhuriyet Savcısı Özgür Katip Kaya, soluğu sokak hayvanların yanında aldı. Kaya, Hayvanlar da üşür, acıkır, susar ve hasta olur. Onlara sahip çıkalım dedi.

Bursa Adliyesinden son kararname ile Van Cumhuriyet Başsavcılığına atan Cumhuriyet Savcısı Özgür Katip Kaya, 2019 yılın son gününde izinli olarak geldiği Bursa'da Küçük Sanayide bulunan sokak hayvanlarının yanında soluğu aldı. Ali Kemal isimli hayvanseverin barakasının yanında bulunan sokak hayvanlarına kuru yiyecek, mama ve diğer ihtiyaçlarını götüren Kaya, Ben arabamla yanlarına gittiğimde, can dostları etrafımı sardı. Beni çok özlemişler. Yalan söylemez, yalandan sevmez, dertten bile anlarlar bazen. Çok iyi dinleyicilerdir, bazen de sizle konuşur, kalbinizi ısıtırlar. Onların da hüzünlü ve neşeli anları vardır. En iyi dostlardır. Kısacası hayvanlar mal değil candır. Yaşam hakkı sadece insanlar için değil, hayatı paylaştığımız dostlarımız, hayvanlar için de kutsaldır. Bugün için değil ,hergün hayvansever ol. Onlar üşümez diyenler onlar sadece üşümüyorlar donarak ölüyorlar. Lütfen çevremizdeki kimsesiz canlara sahip çıkalım" dedi.








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