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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
19.08.2018 - 23:05, Son Güncelleme:

Valilik'ten açıklama: Tedavi başlatılmıştır

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Valilik'ten açıklama: Tedavi başlatılmıştır

Tokat Valiliğinden, Erbaa ilçesinde çam ağaçlarına zarar verilmesine ilişkin, "Gövdeleri yaralı sarıçam ağaçlarının, yaralı yerleri ivedilikle kapatılmak suretiyle tedavi süreci başlatılmıştır." açıklamasında bulunuldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Hacıali ve Canbolat köyleri hudutlarında yol kenarındaki ormanlık alanda çok sayıda çam ağacına zarar verildiği, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin çıra elde edebilmek için gövdelerini kesici aletlerle oyduğu ve bazılarının gövdesinin bir hayli inceltildiğiyle ilgili sosyal medya ve basında haberlerin yer aldığı hatırlatıldı.

"2000'Lİ YILLARIN BAŞINDAN BU YANA"

Vali Ömer Toraman ve yetkililerin olay yerinde incelemeler yaptığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hacıali köyü hudutlarında 34, Canbolat köyü hudutlarında da 10 sarıçam ağacının gövdesinin çıra çıkarmak amacıyla yaralandığı tespit edilmiş, 2000'li yılların başından bu yana ağaçlardan çıra çıkarma işinin yapıldığı anlaşılmıştır. Belirtilen alanlar vatandaşlarımızın eskiden beri piknik alanı olarak kullandıkları ancak piknik ve mesire alanı olarak tescili olmayan yerlerdir. Vatandaşlarımızın tescilli piknik ve mesire alanlarımızda piknik yapmaları gerekmektedir."

AMAÇ ÇIRA

Çıra elde etmek amacıyla yaralanan sarıçam ağaçlarının gövde ve dallarının canlı, ibrelerinin yeşil olduğu, kuruma belirtisi bulunmadığı ve hayatiyetlerini sürdürdükleri bilgisine yer verilen açıklamada, gövdeleri yaralı sarıçam ağaçlarının, yaralı yerlerinin ivedilikle kapatılmak suretiyle tedavi sürecinin başlatıldığı bildirildi.

Gövdesi yaralı ağaçlarla çevredeki diğer ağaçların da her türlü müdahaleye karşı korunması için hassasiyet gösterilmesi ve el birliğiyle çalışılarak duyarlılık oluşturulmasının büyük önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, yetişmesi yıllar süren ormanların korunması için hassasiyet göstererek sosyal medyada ve basında konuya dikkati çeken, duyarlılık oluşturan vatandaşlar ve basın mensuplarına teşekkür edildi. 

 

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