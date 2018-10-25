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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ZEYNEP BİLGEHAN
25.10.2018 - 20:09, Son Güncelleme:

Valilik ‘Ses Ver’di

Zeynep BİLGEHAN
Zeynep BİLGEHAN
zbilgehan@hurriyet.com.tr
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Zeynep BİLGEHAN
Zeynep BİLGEHAN
zbilgehan@hurriyet.com.tr
Valilik ‘Ses Ver’di

Hürriyet’in gündeme getirdiği, Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki Barbaros Mahallesi’nde eğitime erişemeyen çocuklarla ilgili Hatay Valiliği açıklama yaptı.

Açıklamada mahalledeki okulun eski olduğu için yıkıldığı, yeni okulun inşası için de ihale sürecinin tamamlandığı bilgisi verildi. Açıklamada özetle şu ifadeler yer aldı: “İlimiz Kırıkhan İlçesi Barbaros Mahallesi’nde bulunan Mehmet Âkif İlkokulu’nda 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 29 şubede 666 öğrenci öğrenim görmektedir. 1960 yılında yapılan 15 derslikli okul binasının eski, yetersiz ve depreme dayanıksız olmasının yanı sıra okul arsası üzerinde ek bina yapımı için yeterli alan bulunmaması sebebiyle binanın yıkım kararı alınmıştır. Alınan karar üzerine Mehmet Akif İlkokulu öğrencileri, söz konusu okula ortalama 500-600 metre mesafede bulunan Kırıkhan 5 Temmuz İlkokulu binasına, geçici olarak ikili öğretim yapmak üzere taşınmıştır. Bilindiği üzere Milli Eğitim mevzuatına göre “Taşımalı Eğitim” yapılabilmesi için, ikamet ile okul arası uzaklığın en az 2 km ya da daha fazla olma zorunluluğu bulunmaktadır. Öte yandan yıkım işlemi başlatılan 15 derslikli 1960 yılı yapımı Mehmet Âkif İlkokulunun yerine, 24 derslikli yeni okul binasının ihalesi yapılmış olup, sözleşmesi imzalanmıştır.”

BAKANLIK MÜDAHİL OLSUN

Sıfır Ayrımcılık Derneği’nden Elmas Arus ise Türkiye’nin taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre çocukların eğitim hakkından yararlanabilmeleri için tüm önlemlerin alınması gerektiğini belirterek, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na şu çağrıda bulundu: “Bakanlığın ‘Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi’ olduğu, bu belge içinde eğitim hakkının hayata geçebilmesi ile ilgili önlemler alınması gerektiği de vurgulanmaktadır. Bu strateji belgesi gereğince bakanlığın da sürece dahil olması ve strateji belgesi nedeniyle sorumluluk almasını bekliyoruz. Mağdur olanın çocuklar ve aileler olduğunu unutmamalıyız, bu konuda uzlaşmaya ihtiyacımız var.”

Zeynep BİLGEHAN
Zeynep BİLGEHAN
zbilgehan@hurriyet.com.tr
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