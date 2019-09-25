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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA-DHA
25.09.2019 - 22:54, Son Güncelleme:

Valilik harekete geçmişti... Başhekimden açıklama

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Valilik harekete geçmişti... Başhekimden açıklama

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi yemekhanesinde düzenlendiği iddia edilen müzikli eğlenceyle ilgili soruşturma açıldı.

Alınan bilgiye göre, hastanenin yemekhanesinde öğle arasında "Urfa sıra gecesi" tarzı eğlence düzenlendiği, hastane personelinin de dans ettiği yönünde bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar üzerine Valilik harekete geçti. Yapılan inceleme sonrası konuyla ilgi idari soruşturma başlatıldı.

"SÖZ KONUSU BİLE DEĞİL"

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Koray Daş, yaptığı açıklamada, hastanelerindeki yemek hizmetlerinin özel bir şirket tarafından sunulduğunu söyledi.

Bu şirketin, ayda bir kez personele yöresel yemekler sunduğunu ifade eden Daş, "Bir ay Karadeniz, bir ay Ege mutfağı gibi yemek sunumları oluyor." diye konuştu.

Daş, görüntülere yansıyan ve müzikli eğlence düzenlendiği iddia edilen yemeğin de bu kapsamda verildiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"OLAĞAN YEMEK MOLASI"

"Şirketin yemekhane personeli, bu yemek sunumları sırasında hangi yörenin yemeği varsa o yörenin kıyafetini giyiyor. O kıyafetler eşliğinde, öğle arasında personel yemekhaneye geldiğinde onlara ikramlarda bulunuyorlar. Zaten bu, yarım saat süren, yemek molası sırasında yapılan bir program. Bunu her ay şirket yapıyor, biz idare olarak denetliyoruz. Personel de bu işten memnun. En son, o görüntülerin yayınladığı gün Şanlıurfa yemekleri çıktı. Burada da Şanlıurfa temasıyla yemek sunumu yapıldı. Yemek şirketi görsel amaçlı enstrümantal bir müzik grubu davet etmiş.

Bu iş mesai saatlerini aşmayan, hastaların bulunmadığı ayrı bir binada, yemek molası sırasında yapıldı ve bu olağan yemek molası sırasında hiçbir hastanın mağdur edilmesi söz konusu bile değil."

Görüntülere değinen Daş, "O görüntülerde, bazı personeller de yemeklerini yedikten sonra, yemekhaneden çıkarken oyun oynuyor. Biz bunu gördük zaten yönetim olarak, 'bu programlarda oyun ve müzik olmasın, sadece yöresel kıyafetlerle yemek ikramı olsun' dedik ve onu iptal ettik. Görüntüler ve sunum da inceleniyor. Bir uygunsuzluk varsa değerlendirilecektir. Ama o görüntüyü alıp, 'personele sıra gecesi düzenlendi, burada çiğ köfteli parti yapıldı' dediler. Böyle bir şey yok." değerlendirmesinde bulundu.

"HAYAT VEREN İNSANLARDIR"

Daş, hastaların mağdur edildiği şeklindeki bazı haberlere de tepki göstererek, "Adana Şehir Hastanesi, sadece ülkemizde değil dünya ölçeğinde hedefleri olan bir kuruluş. Geçen yıl RFID teknolojilerinin sağlığa uygulanması alanında dünyanın en iyi hastanesi ödülünü aldı. ABD'de düzenlenen törenle bu ödül hastanemize verildi." diye konuştu.

Şehir hastanelerinin, Türkiye'nin "parlayan yıldızı" olduğunu belirten Daş, şunları kaydetti:

"Ancak hiçbir bina kendi başına sağlık hizmeti sunamaz, insanlara şifa dağıtamaz. Bu işler insan faktörü ile olur. Personellerimiz hastanelerimize hayat veren insanlardır. Her türlü fedakarlıkla görevlerini yapmaktadırlar. Hastanemizde 5 bin 500 personel çalışıyor. Öğlen yemeğine gruplar halinde sırayla gidiliyor. Öğlen yemek saati nedeniyle hiçbir hasta mağdur olamaz, bunun örneği yoktur. Çalışanlarımızın ve idarecilerimizin sosyal medya ya da bazı medya organları üzerinden maksatlı olarak yıpratılmasını kabul etmemiz mümkün değildir."

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