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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA-DHA
06.09.2019 - 18:46, Son Güncelleme:

Valilik duyurdu: 6 taşınmaz, 5 araç ve hesaplara el konuldu

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Valilik duyurdu: 6 taşınmaz, 5 araç ve hesaplara el konuldu

Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 31 üyesinden 13'ü tutuklanan suç örgütü mensuplarının, haksız kazanç yoluyla elde ettiği 6 taşınmaz, 5 araç ile şirketlerinin banka hesaplarına el konulduğu bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 2 Eylül'de düzenlenen operasyonun Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Orallar Organize Suç Örgütüne yönelik gerçekleştiği belirtildi.

32 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı 40 adrese Özel Harekat ve Çevik Kuvvet şube müdürlükleri desteğinde 240 personelle operasyon düzenlendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMA

"Örgütün tehdit, cebir ve şiddet uygulamak suretiyle esnaf ve vatandaşlarımız üzerinde baskı kurduğu, çek-senet tahsilatçılığı yaptığı, silah kullanmak suretiyle kasten yaralama ve tehdit suçlarını işledikleri tespit edilmiştir. Örgütün deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda örgütün 'nitelikli tehdit', 'nitelikli yağma', 'kasten yaralama', 'özel hayatın gizliliğini ihlal', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama', 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'rüşvet' gibi suçlar olmak üzere toplam 21 eyleminin tespiti yapılmıştır."

Açıklamada, örgütün ev ve eklentilerindeki aramada ise 11 adet ruhsatsız tabanca, 832 adet fişek, 12 adet av tüfeği ve 162 adet çek-senet ele geçirildiği aktarılarak, "Suç örgütünün haksız kazanç yoluyla elde ettiği 6 taşınmaza, 5 araca, şüphelilerin ve şirketlerinin banka hesaplarına el konulmuştur." ifadesine yer verildi.

13 TUTUKLAMA

Ordu'nun Ünyi ilçesinde, 2 Eylül'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 11'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Dün adliyeye sevk edilen diğer 20 şüpheliden 13'ü tutuklanmış, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Aynı operasyon kapsamında bir kişinin de arandığı belirtildi.

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