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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
05.12.2019 - 19:34, Son Güncelleme:

Valilik açıkladı: Kesintisiz devam etmektedir

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Valilik açıkladı: Kesintisiz devam etmektedir

Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra haber alınamayan iki kişi için başlatılan arama çalışmaları dördüncü gününde devam ediyor.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, kayıp iki dağcının arama çalışmalarına 1 Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı ile 2 helikopterin katıldığı, jandarma, AFAD ve sivil arama kurtarma ekiplerinden oluşan 202 kişinin görev yaptığı belirtildi.

Bölgedeki faaliyetlerin kesintisiz olarak devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Hava koşullarının imkan vermediği veya kar kalınlığının çok olduğu bölgelere helikopterler ile ekipler sevk edilerek arama çalışmaları kesintisiz devam etmektedir." ifadesi yer aldı.

Öte yandan gün içinde bölgede aramalara katılan Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) Başkanı Fatih Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayıp kişilerin bulunması için hem devlet hem de STK'lar kanadında arama kurtarma anlamında yapılabilecek her şeyin yapıldığını söyledi.

Ekiplerin bugün bölgelere helikopterlerle dağıtıldığını anlatan Işık, "O bölgelerin üçüncü dördüncü defa tekrar aranması aslına bakarsanız. Bölgelerdeki mağaralar, kaya oyukları, ağaç kovukları, kapatılmış eski maden girişleri, eski madenin bulunduğu bölgelerdeki borular, bakılabilecek her şeyin içine bakıldı ancak şu ana kadar elimizde herhangi bir veri yok." dedi.

Uludağ'a yürüyüş ya da kamp yapmak için gelmeyi planlayan vatandaşlara da uyarılarda bulunan Işık, şunları söyledi:

"Gelen kişilerin 48 saat önceden jandarmaya ve Milli Parklara adlarını, soyadlarını, iletişim bilgilerini, yürümeyi planladıkları rotayı ya da kamp yapmayı planladıkları noktayı bildirmeleri gerekiyor. Beraberinde de mevsim koşullarına uygun giysi ve malzeme tercihi yapmaları gerekiyor. Elbette jandarmaya dönüş saatlerini de bildirmeleri gerekiyor. Bunları uygularlarsa eğer çok büyük bir sorunla karşılaşılacağını düşünmüyorum."

İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık'ta gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolunun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alpaslan (31) ve arkadaşı Efe Sarp (37), bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (05.12.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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