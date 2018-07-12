Vajinal kanser nedir? Vajinal kanser belirtileri ve tedavisi

Jinekolojik kanser türleri hakkında araştırma yapan vatandaşlar özellikle, vajinal kansere dair bilgi almak istiyor. İşte, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı bilgiler ışığında "Vajinal kanser nedir?" ve "Vajinal kanser belirtileri neler?" sorularının yanıtları...

Tanımı: Kadın üreme sisteminden kaynaklanan kanserlerin %1’i vajina kanseridir (vaginal kanserler). Vajina kanseri (vaginal kanserler) ortalama olarak 45-65 yaş arası kadınlarda rastlanmaktadır. Vajina yüzeyini döşeyen çok katlı epitel hücrelerinden ortaya çıkar tamamına yakını squamoz tip kanserdir. Cinsel geçişli hastalıklardan human papilloma virusu enfeksiyonunun vajina kanserine (vaginal kanserlere) neden olduğu düşünülmektedir.

Şikayetleri: Vajina mukozasında gelişen kanser travmaya hassastır. Bu özelliği ile özellikle ilişki sırasında ve sonrasında kanamaya neden olur. Ayrıca idrar torbasına ve kalın barsağa yakınlığı nedeni ile bu organlarla ilgili yakınmalara neden olabilir. İdrar yapma problemleri, idrar yaparken yanma, kanama ve ağrı, dışkılama sırasında ağrı ve kanama şikayetleri olabilir.

Bulguları:

Ağrısız kanama (ilişki sonrası olabilir)

Akıntı

Sık idrara çıkma ve mesane ağrısı

Dışkılama alışkanlıklarında değişiklik veya sorunlar olabilir.

Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır: Jinekolojik muayene sırasında vajina duvarında kanamalı erozyone veya tümoral alan görülür. Bu bölgeden alınan biyopsinin incelenmesi ile tanı konur. Ayrıca servikal kanser taraması olan smear testi vaginal kanserlerin erken tanınmasında da faydalıdır.

Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır:

Cerrahi

Radyoterapi (x-ışını)

Kemoterapi(ilaç) tedavisi uygulanabilir.

Ortalama 5 yıllık sağ kalım oranı %42.5’tir. Erken evrelerde bu oran %69 iken ilerlemiş hastalığı olanlarda % 17.5’e düşmektedir.