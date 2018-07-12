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    Vajinal kanser nedir? Vajinal kanser belirtileri ve tedavisi

    Hürriyet Haber
    12.07.2018 - 11:09 | Son Güncelleme:

    Her yıl binlerce kadın üreme organlarıyla alakalı bir kanser türlerine yakalanmaktadır, bu kanser türlerinden biri de vajinal kanser olarak ifade ediliyor. Vajinal kanser hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar da bu hastalığın altında yatan nedenleri ve belirtilerini araştırıyor. Peki, vajinal kanser nedir? Vajinal kanser belirtileri neler?

    Jinekolojik kanser türleri hakkında araştırma yapan vatandaşlar özellikle, vajinal kansere dair bilgi almak istiyor. İşte, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı bilgiler ışığında "Vajinal kanser nedir?" ve "Vajinal kanser belirtileri neler?" sorularının yanıtları...

    Tanımı: Kadın üreme sisteminden kaynaklanan kanserlerin %1’i vajina kanseridir (vaginal kanserler). Vajina kanseri (vaginal kanserler) ortalama olarak 45-65 yaş arası kadınlarda rastlanmaktadır. Vajina yüzeyini döşeyen çok katlı epitel hücrelerinden ortaya çıkar tamamına yakını squamoz tip kanserdir. Cinsel geçişli hastalıklardan human papilloma virusu enfeksiyonunun vajina kanserine (vaginal kanserlere) neden olduğu düşünülmektedir.

    Şikayetleri: Vajina mukozasında gelişen kanser travmaya hassastır. Bu özelliği ile özellikle ilişki sırasında ve sonrasında kanamaya neden olur. Ayrıca idrar torbasına ve kalın barsağa yakınlığı nedeni ile bu organlarla ilgili yakınmalara neden olabilir. İdrar yapma problemleri, idrar yaparken yanma, kanama ve ağrı, dışkılama sırasında ağrı ve kanama şikayetleri olabilir.

    Bulguları:

    Ağrısız kanama (ilişki sonrası olabilir)

    Akıntı

    Sık idrara çıkma ve mesane ağrısı

    Dışkılama alışkanlıklarında değişiklik veya sorunlar olabilir.

    Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır: Jinekolojik muayene sırasında vajina duvarında kanamalı erozyone veya tümoral alan görülür. Bu bölgeden alınan biyopsinin incelenmesi ile tanı konur. Ayrıca servikal kanser taraması olan smear testi vaginal kanserlerin erken tanınmasında da faydalıdır.

    Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır:

    Cerrahi

    Radyoterapi (x-ışını)

    Kemoterapi(ilaç) tedavisi uygulanabilir.

    Ortalama 5 yıllık sağ kalım oranı %42.5’tir. Erken evrelerde bu oran %69 iken ilerlemiş hastalığı olanlarda % 17.5’e düşmektedir.

    Etiketler: Vajinal kanser nedir?
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