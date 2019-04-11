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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)
11.04.2019 - 11:57, Son Güncelleme:

Vahşi cinayette yeni gelişme

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Vahşi cinayette yeni gelişme

ZONGULDAK'ta, eski eşi Dudu Çeştepe (40) için polis merkezine kayıp başvurusunda bulunan ve soruşturma sırasında gözaltına alınınca ormanlıkta bıçakla kendisinin öldürdüğünü itiraf eden Murat Basançelebi (41) ile 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

Karaelmas Polis Merkezi'ne, 7 Ağustos 2018'de başvuruda bulunan Murat Basançelebi, bir süre önce boşandığı; ancak birlikte yaşadığı Dudu Çeştepe'nin 4 gün önce "Ankara'ya gidiyorum" diyerek, evden ayrıldığını ve bir daha haber alamadığını söyledi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 8 aydır kayıp olarak aranan Dudu Çeştepe'yi bulmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Teknik ve istihbarat çalışmaları sonucu Dudu Çeştepe'nin eski eşi tarafından öldürülmüş olabileceği şüphesi üzerine Murat Basançelebi, annesi Y.B. (68), diğer eski eşi H.V. (40) ile H.V.'den olma kızları T.B. (22) ve G.B. (19), Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Ibrıcak köyünde gözaltına alındı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'nde çapraz sorguya alınan 5 kişiden Murat Basançelebi, eski eşini öldürdüğünü itiraf etti. Dudu Çeştepe'yi kendisini aldattığı iddiasıyla Gökçebey- Yenice yolu üstünde bulunan Kabalaklı mevkisindeki ormanlıkta bıçaklayarak, öldürdüğünü anlatan Basançelebi, cesedi de olay yerinde bıraktığını söyledi. Basançelebi, ormanlıkta polis ekiplerine eski eşini öldürdüğü yeri gösterdi. Polis, 3 saat süren aramanın ardından Dudu Çeştepe'ye ait olduğu düşünülen kafatası ve insan kemiklerine rastladı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından kemikler, incelenmek üzere, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ADLİYEYE GÖNDERİLDİLER

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi. Murat Basançelebi, Y.B., H.V., T.B. ve G.B., güvenlik önlemleri alınarak, adliyeye sevk edildi.

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