Vahşi cinayeti anlattılar

İSTANBUL Beyoğlu’ndaki İstiklal Caddesi’nde 7 Eylül akşamı, para istedikleri üç arkadaştan İTÜ mezunu elektrik mühendisi Halit Ayar’ı (23) öldüren ve Mustafa Sinan Nalçacı ile Tolga Ozan’ı yaralayan Emra Yaşar ve Erhan Kurdal, İstanbul Adalet Sarayı 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı.

Daha önceden de gasp suçundan cezaevinden bulunan Emra Yaşar ifadesinde “Kırklareli Açık Cezaevi’nden bir hafta izne gelmiştim. Parkta bira içiyordum. Erhan, Taksim’e gidelim dedi. Erhan, İstiklal’de üç kişi gördü. Yanlarına gidip bira istedi. Erhan birine tokat attı. Tokat attığı kişi karşılık verdi. Erhan’ın yüzünden kan geldiğini görünce ben de kavgaya girdim. Can havli ile bıçağı alıp salladım. Kime vurduğumu hatırlamıyorum. Pişmanım” dedi.

Sanık Erhan Kurdal mahkeme ifadesinde “Yerden elime cam şişe aldım. Gelişigüzel salladım” diye konuştu.

‘ÜZERİNE ÇULLANDILAR’

Saldırı sırasında 5 yerinden bıçak yarası alan Mustafa Sinan Nalçacı “Erhan tartışmaya başladı. Beni itti ve Tolga’ya tokat attı. Bunun üzerine Tolga ve Erhan kavga etmeye başladı. Emra bıçağı çıkardı. Ben ‘Bıçak var’ diye bağırdım. Kaçmaya yeltenirken bıçağı koluma soktu. İki sanık da Halit’in üzerine çullandı. Biri bıçak sokarken diğeri tekme atıyordu. Geri yardıma geldim. Emra bıçağı önce bacağıma, daha sonra böbreğime sapladı” dedi. Duruşmayı izleyen anne Hanife Ayar mahkemede “Bu nasıl bir insanlık. Şikâyetçiyim, cezalarını bulsunlar” dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Mahkeme Adli Tıp raporunun beklenmesine karar verdi. Kararın gelmesi ile dosyanın mütalaa hazırlanması için duruşma savcısına gönderilmesine hükmetti. Duruşma 24 Mart 2020 tarihine ertelendi. Cinayetin ardından İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheliler Emra Yaşar ve Erhan Kurdal hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Şüpheliler hakkında Halit Ayar’ın iki arkadaşına karşı eylemlerinden dolayı ise ayrı ayrı ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan toplam 26’şar yıldan 40’ar yıla kadar hapisleri istendi. Şüpheliler hakkında ‘nitelikli yağma teşebbüs’ suçundan ise toplam 22 yıl 6’şar aydan 33’er yıla kadar hapisleri talep edildi.