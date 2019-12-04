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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
04.12.2019 - 19:06, Son Güncelleme:

Vahşette ayrıntılar ortaya çıktı! Köpek çiftliğinde dikkat çeken tabela...

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Denizli’de, Sercan Yıldırım’ı (23) tabanca ile vurarak öldürüp, halıya sardıktan sonra köpek çiftliğinde gömmek üzereyken yakalanan acil tıp teknisyeni Hamza D.’nin (27) olayın ertesi günü, görev yeri olan Beyağaç ilçesindeki 112 Acil Servis İstasyonu’nda nöbet tuttuğu ardından olay yerine döndüğü ortaya çıktı. Hamza D. ve olaya karıştığı belirlenen arkadaşı Tolga Y., adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Aralık günü saat 17.00 sıralarında, Zümrüt Mahallesi Turgut Pınarı mevkisindeki köpek çiftliğinde, öldürülen bir kişinin cesedinin gömüleceği ihbarını aldı. Çiftliğe operasyon düzenleyen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bahçede çukur açan ve bir erkeğe ait cesedi gömmeye çalışan Hamza D.’yi gözaltına aldı. Yapılan incelemede çuval içerisindeki cesedin Sercan Yıldırım’a ait olduğu ve tabancayla göğsünden vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

Polis, olayın ardından Beyağaç ilçesinde görevli acil tıp teknisyeni Hamza D., meslektaşı Tolga Y., Serhat Ç. ve Savaş Ş.’yi gözaltına aldı. Şüphelilerden Serhat Ç. ve Savaş Ş., emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Şüpheli Hamza D.’nin, ifadesinde, 4 arkadaş içki içmek için 30 Kasım gecesi köpek çiftliğinde buluştuklarını, tabancasıyla oynarken yanlışlıkla Yıldırım’ı vurduğunu söylediği öğrenildi. Ayrıca, Hamza D.’nin cinayetin ertesi günü görev yaptığı Beyağaç ilçesindeki 112 Acil Servis İstasyonu’nda nöbet tutuğu, daha sonra tekrar olay yerine döndüğü tespit edildi.

Vahşette ayrıntılar ortaya çıktı Köpek çiftliğinde dikkat çeken tabela...

KÖPEK ÇİFTLİĞİNDE DİKKAT ÇEKEN TABELA

Öte yandan, köpek çiftliğinde yapılan incelemede, içeride başıboş dolaşan bir tay, köpekler ve tavukların bulunduğu belirlendi. Çiftlik evinin giriş kapısındaki ’Dikkat ölüm tehlikesi’ yazılı tabela dikkat çekti. Oturma odasında, Yıldırım’ın cesedinin sarıldığı halı ve kan izleri görüldü. Şüpheli Hamza D. ve olay gecesi yanında olduğu ileri sürülen Tolga Y., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Vahşette ayrıntılar ortaya çıktı Köpek çiftliğinde dikkat çeken tabela...

TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hamza D. ve Tolga Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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