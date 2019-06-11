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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
11.06.2019 - 12:31, Son Güncelleme:

Vahşetin ayrıntıları kan dondurdu! Çocuklarının gözü önünde...

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Vahşetin ayrıntıları kan dondurdu! Çocuklarının gözü önünde...

Diyarbakır’da geçtiğimiz hafta çocuklarının gözü önünde eşini bıçaklayarak öldüren cani kocanın, olay sonrası talihsiz kadının cansız bedenini parçalara ayırmak istediği öne sürüldü.

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  • Diyarbakır’daki kadın cinayetinde kan donduran detay
  • Diyarbakır’daki kadın cinayetinde kan donduran detay
  • Diyarbakır’daki kadın cinayetinde kan donduran detay
  • Diyarbakır’daki kadın cinayetinde kan donduran detay
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, Ramazan Bayramı’na 3 gün kala saat 23.30 sularında Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Üçyol mevki üzerinde meydana gelmişti. 2 buçuk aydır evde şiddetli geçimsizlik yaşadığı öğrenilen Aygül-Hacı G. çifti, Bismil ilçesine giderken yolda kızları Helin'in bir sözü üzerine tartıştı.

Tartışma sırasından eşinin küfür ve hakaret etmesine dayanamayan Aygül G., duruma tepki göstermesi üzerine Hacı G. tarafından önce araçta darp edildi, ardından araçtan indirilip yol kenarında çok sayıda bıçak darbesiyle öldürüldü.

Annesinin ölümüne tanıklık eden Helin olay yerinden kaçarak jandarma ekiplerine sığınırken, bunu fırsat bilen Hacı G.’nin ise öldürdüğü eşini saçından sürükleyerek sazlıklarına arasında elini ve kolunu kesmeye çalıştığı iddia edildi. 

ZANLI EŞİ VE ÇOCUĞU İLE OLAY ÖNCESİ YEMEK YEMİŞ

Olayla ilgili cinayetin detaylarını anlatan Aygül G.'in kardeşi Bayram İşiyok, ablasının eniştesi tarafından öldürüldükten sonra olay yerinde vahşice doğranmak istendiğini öne sürdü.

Ablasının eniştesiyle sürekli şiddetli bir geçimsizlik yaşandığını belirten İşiyok, “Ablam olayın olduğu günün birkaç gün öncesi eşi ve çocukları ile birlikte Bismil ilçesine bağlı Köseli Mahallesi’nde kız kardeşime misafirliğe geliyor.

Olay günü Hacı G. eniştemiz olan şahıs, 'beraber Diyarbakır'a gidip yemek yiyelim' demiş. Bunun üzerine ablam da çocuklarını hazırlayacağını söylemiş ve eniştem tarafından küçük çocuklar bizleri rahatsız etmesinler diye ben sen ve büyük kızım Helin beraber gidelim demiş.

Yemekleri yedikten sonra çaylarını içip dönüş yoluna geçmişler. Dönüş yolunda Bismil Köseli Mahallesi’ne geldikleri sırada, yolda kızı ve babası arasında şiddetli bir tartışma yaşanıyor, babasının kıza küfür ve hareket etmesine dayanamayan ablam, duruma tepki gösterince eniştem olan şahıs tarafında araçta önce darp ediliyor ardından araçtan indirilip çok sayıda bıçak darbesiyle yol kenarında hunharca, vahşice öldürülüyor.

Olayı gören yeğenim Helin ise kaçarak jandarmaya sığınırken, ablamı çok sayıda bıçak darbesiyle öldüren eniştem daha sonra ablamı yol kenarındaki sazlıklara çekip elini ve kolunu kesmeye çalışmış, ama becerememiş. Ben bu olayı ve bu vahşeti kınıyorum.

Bu konu ile ilgili devletimizin ilgili kurumlarını göreve davet ediyorum. Bu vahşice katliamı yapan şahsın, devletimiz ve devlet büyüklerimiz tarafından en ağır bir şekilde cezalandırılacağından hiçbir şüphem yoktur. Bu konuda devletime güvenim sonsuzdur” dedi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ve zanlının cezaevinde tek kişilik hücrede tutulduğu öğrenildi. 

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