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    Vahşet... Zehirli karışım kalıntıları bulundu

    İHA
    07.06.2018 - 21:07 | Son Güncelleme:

    Muğla’nın Bodrum ilçesinde çok sayıda kedi, köpek ve tavuk zehirlenerek telef oldu. Mahalle sakinleri kaldırım kenarlarında ölü hayvanları görünce şoke oldu. Çevrede araştırma yapan hayvanseverler yol kenarlarında ve bahçelerde zehir ile karışım yapılmış, tavuk ve kıyma kalıntılarına rastladı.

    Mumcular Mahallesi’nde sabah erken saatlerde evlerinden çıkan mahalle sakinleri sokak ortasında çok sayıda ölü köpek, kedi ve tavuk ile karşılaştı.

    Jandarmaya haber veren mahalle sakinleri ne yapacaklarını şaşırdı. Yaşayan köpekleri toplayıp veterinere götüren hayvanseverler köpeklerin yaşaması için uzun uğraş verdi. Veterinere götürülen köpeklerde telef oldu. Toplamda 35 kedi, köpek ve tavuğun telef olduğu olaya jandarma el koydu. Jandarma olay yerinde inceleme yaparak tutanak tuttu. Zehrin nasıl ve kimler tarafından bırakıldığı öğrenilmesi için çevrede bulunan güvenlik kameraları incelenmeye alındı. Hayvan severler konuyu Orman Müdürlüğüne bildirildi. Doğal Yaşamamı Koruma ve Hayvan Hakları Koruma Başkanı Avukat Vahit Çevik ise konuyla ilgili savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

    “BU KATLİAMLARA DUR DEMELİYİZ”

    Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu, “Bu katliamlara dur demeliyiz. Sokaklarda köpekler, kediler ve tavuklar zehirlenerek öldü. Zannediyorum ki tarım ilacı kullanılarak öldürülmüşler. Çünkü çevrede yapılan araştırmalar sonucunda tavuk ve kıyma bulgularına rastlandı. Konu ile ilgili olarak arkadaşlarımız suç duyurusunda bulundu. İnsanların artık bilinçlenmesi gerekiyor. Bunun için bir an önce harekete geçmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

     

     

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    Etiketler: Muğla , zehir , son dakika , haberler
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