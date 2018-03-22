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    Vahşet! Eve geç gelen kızının dudağını kesti

    Ünsal YÜCEL/DHA
    22.03.2018 - 15:29 | Son Güncelleme:

    EDİRNE’nin Keşan ilçesinde S.D. adlı kız, eve geç gelmesine kızan babası A.D. tarafından dudağından bıçakla yaralandı.

    Olay, Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. S.D., eve geç gelmesine sinirlenen ve kendisini evden kovmak isteyen babası A.D.’yle tartışmaya başladı. Bu sırada eline meyve bıçağı alarak rastgele savurmaya başlayan A.D., kızı S.D.’yi dudağından hafif şekilde yaraladı. Keşan Devlet Hastanesi’ne giderek tedavi olan S.D., babası A.D.’den şikayetçi oldu. Polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınan baba A.D., emniyetteki ifadesinde geç gelen kızını korkutmak için meyve bıçağını eline alarak rastgele savurduğu sırada kızının hareket etmesiyle kazaen dudağından yaraladığını ve pişman olduğunu söylediği bildirildi. A.D., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

    Etiketler: Edirne , tartışma , Kadın , geç kalma , gündem
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