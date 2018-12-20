Vahap Munyar ve Hande Fırat’a ödül
Anadolu Yayıncılar Derneği’nin düzenlediği ‘4. Anadolu Medya Ödülleri’ önceki akşam törenle sahiplerini buldu.
Törende ‘Yılın Genel Yayın Yönetmeni’ ödülü Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar’a, ‘Yılın Haber Programı’ ödülü de CNN Türk’te yayınlanan ‘Gece Görüşü’ programı ile Hande Fırat’a verildi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un da katıldığı törende Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan’a ‘Anadolu’ya Ruh Verenler Ödülü’ verildi. Ödülünü AK Parti Genel Başkanvekilli Numan Kurtulmuş’un elinden alan Erdoğan, “Eğer bir kimlik inşaasından ve bu inşa edilen kimliğin yaşatılmasından bahsediyorsak, bu kimliğin inşası sporda başlatılmalı, yaşatılmalıdır” dedi.
‘MİLLİ İRADENİN YANINDAYIZ’
‘Yılın Yazılı Eseri’ ödülünü ‘İslamofobi’ adlı kitabıyla Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın aldı. Ödülü Soylu’nun elinden alan Kalın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde her türlü ayrımcılığa karşı mücadelenin devam edeceğini söyledi. AYD Başkanı Sinan Burhan törende yaptığı konuşmada, “Bu ülkede vicdana, ahlaka dair ne varsa yerel medya oradadır. Ülke tehlikeye girdiğinde talimat beklemez elimizi taşın altına koyarız. Bizler darbelere karşı milli iradenin yanındayız” dedi. Törende ‘Yılın Genel Yayın Yönetmeni’ ödülünü Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar adına Ankara Temsilcisi Hande Fırat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan’ın elinden aldı. Yılın Haber Programı Ödülü’nü ise Hande Fırat’a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu verdi. Fırat, geçtiğimiz günlerde de Radyoevi Derneği’nin ‘Yılın Pozitif Gazete Temsilcisi’ ödülünü almıştı.
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