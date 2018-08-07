JGK uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı
Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine yapılacak olan uzman erbaş alımlarının ön başvuru sonuçları, JGK'nın resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. İlana başvuran adaylar, sonuçlarını gerekli bilgileri girerek sorgulayabilir. Peki, Uzman erbaş başvuru sonuçları nasıl sorgulanır? Uzman erbaşlık sınavı ne zaman?
Jandarma Genel Komutanlığı'nın (JGK) yapacağı 2 bin 375 uzman erbaş alımı için geçtiğimiz günlerde tamamlanan ön başvuru sonuçları yapılan değerlendirmelerin ardından açıklandı. Başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, söz konusu ilana başvuran uzman erbaş adayları sonuçları nasıl öğrenebileceklerini sorguluyor. Öte yandan uzman erbaşlık sınavının ne zaman yapılacağı da merak konusu oldu. İşte, uzman erbaş alımı başvuru sonuçları ve uzman erbaşlık sınavı hakkında merak edilen detaylar...
Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde istihdam edilecek olan 1.997'si Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri (MEBS), 333'ü Lojistik, 15'i bot serdümeni ve 30'u dalış amiri branşlarında toplam 2.375 sözleşmeli uzman erbaş (erkek) için başvuru sonuçları açıklandı.
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SINAV NASIL YAPILACAK?
Ön başvurusu kabul edilen adaylar, ön başvurusunda belirtilen ikamet adreslerine göre kendisine yakın sınav merkezlerinde girecek. Uzman erbaş alımına yönelik daha önce yayımlanan kılavuza göre, göre seçme sınavlarına çağırılma işlemleri ise, 27 Ağustos 2018 tarihinden itibaren ilan edilerek duyurusu yapılacak.
(1) Yazılı sınav:
(a) Sözel (Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi, Türkçe, Tarih, Coğrafya, Yurttaşlık Bilgisi vb.) ve sayısal (Matematik, Genel Yetenek vb.) konulardan yapılacak (50) puan üzerinden değerlendirilen yazılı sınav notunun en az (25) olması gerekmektedir.
(b) Bot Serdümeni, Dalış Amiri ve Lojistik branşlarına başvuran adaylar uygulamalı meslek bilgisi sınavına da gireceklerdir. Bu adayların yazılı sınav notu; yazılı sınavdan aldıkları not ile uygulamalı meslek bilgisi sınav notunun aritmetik ortalaması olacaktır. Adayların başarılı olabilmesi için uygulamalı meslek bilgisi sınav tam notunun en az % 50‟sini almak koşuluyla iki sınavın aritmetik ortalamasının en az (25) puan olması gerekmektedir.
(2) Ön sağlık muayenesi:
(a) Adayların Tablo-1‟de belirtilen boy ve kilo standartları ile adayların genel fiziki kusurlarının olup olmadığı kontrol edilecektir. İlgili şartları taşımayanlar müteakip aşamalara alınmayacaktır.
(b) Adaylar, giriş koşullarında belirtildiği şekilde; genel vücut yapısı, ağız, çene ve diş yapısının düzgün olması, frengi, kellik, yüzünde fazla miktarda çiçek bozukluğu, çıban, yara ve yanık izleri, vücudunda dövme, dilinde pelteklik, tutukluk, kekemelik ayağında düz tabanlık ve gözünde şaşılık, renk körlüğü vb. sağlık kusurlarının bulunmaması yönünden muayeneye tabi tutulacaklardır.
(3) Fiziki Yeterlilik Sınavı (FYS) (spor testi):
(a) Adaylara uygulanacak FYS konuları ve baraj değerleri Tablo-3‟te belirtilmiştir. Belirtilen FYS barajlarını geçen adaylar mülakata katılmaya hak kazanacaktır.
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