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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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07.08.2018 - 17:12, Son Güncelleme:

JGK uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı

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JGK uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine yapılacak olan uzman erbaş alımlarının ön başvuru sonuçları, JGK'nın resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. İlana başvuran adaylar, sonuçlarını gerekli bilgileri girerek sorgulayabilir. Peki, Uzman erbaş başvuru sonuçları nasıl sorgulanır? Uzman erbaşlık sınavı ne zaman?

Jandarma Genel Komutanlığı'nın (JGK) yapacağı 2 bin 375 uzman erbaş alımı için geçtiğimiz günlerde tamamlanan ön başvuru sonuçları yapılan değerlendirmelerin ardından açıklandı. Başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, söz konusu ilana başvuran uzman erbaş adayları sonuçları nasıl öğrenebileceklerini sorguluyor. Öte yandan uzman erbaşlık sınavının ne zaman yapılacağı da merak konusu oldu. İşte, uzman erbaş alımı başvuru sonuçları ve uzman erbaşlık sınavı hakkında merak edilen detaylar...

UZMAN ERBAŞ BAŞVURU SONUÇLARI

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde istihdam edilecek olan 1.997'si Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri (MEBS), 333'ü Lojistik, 15'i bot serdümeni ve 30'u dalış amiri branşlarında toplam 2.375 sözleşmeli uzman erbaş (erkek) için başvuru sonuçları açıklandı.

BAŞVURU SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SINAV NASIL YAPILACAK?

Ön başvurusu kabul edilen adaylar, ön başvurusunda belirtilen ikamet adreslerine göre kendisine yakın sınav merkezlerinde girecek. Uzman erbaş alımına yönelik daha önce yayımlanan kılavuza göre, göre seçme sınavlarına çağırılma işlemleri ise, 27 Ağustos 2018 tarihinden itibaren ilan edilerek duyurusu yapılacak.

(1) Yazılı sınav:

(a) Sözel (Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi, Türkçe, Tarih, Coğrafya, Yurttaşlık Bilgisi vb.) ve sayısal (Matematik, Genel Yetenek vb.) konulardan yapılacak (50) puan üzerinden değerlendirilen yazılı sınav notunun en az (25) olması gerekmektedir.

(b) Bot Serdümeni, Dalış Amiri ve Lojistik branşlarına başvuran adaylar uygulamalı meslek bilgisi sınavına da gireceklerdir. Bu adayların yazılı sınav notu; yazılı sınavdan aldıkları not ile uygulamalı meslek bilgisi sınav notunun aritmetik ortalaması olacaktır. Adayların başarılı olabilmesi için uygulamalı meslek bilgisi sınav tam notunun en az % 50‟sini almak koşuluyla iki sınavın aritmetik ortalamasının en az (25) puan olması gerekmektedir.

(2) Ön sağlık muayenesi:

(a) Adayların Tablo-1‟de belirtilen boy ve kilo standartları ile adayların genel fiziki kusurlarının olup olmadığı kontrol edilecektir. İlgili şartları taşımayanlar müteakip aşamalara alınmayacaktır.

(b) Adaylar, giriş koşullarında belirtildiği şekilde; genel vücut yapısı, ağız, çene ve diş yapısının düzgün olması, frengi, kellik, yüzünde fazla miktarda çiçek bozukluğu, çıban, yara ve yanık izleri, vücudunda dövme, dilinde pelteklik, tutukluk, kekemelik ayağında düz tabanlık ve gözünde şaşılık, renk körlüğü vb. sağlık kusurlarının bulunmaması yönünden muayeneye tabi tutulacaklardır.

(3) Fiziki Yeterlilik Sınavı (FYS) (spor testi):

(a) Adaylara uygulanacak FYS konuları ve baraj değerleri Tablo-3‟te belirtilmiştir. Belirtilen FYS barajlarını geçen adaylar mülakata katılmaya hak kazanacaktır.

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