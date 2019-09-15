Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu son yolculuğuna uğurlandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriUzman Çavuş Remzi Hatipoğlu son yolculuğuna uğurlandı
GeriGündem Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu son yolculuğuna uğurlandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Can ÇELİK/ADANA (DHA)
15.09.2019 - 15:24, Son Güncelleme:

Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu son yolculuğuna uğurlandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Iğdır'da 6 Haziran 2018’de devriye görevindeyken aydınlatma direğinin kablolarının askeri araca takılması sonucu meydana gelen kazada yaralanan ve Adana'da tedavisi süren Piyade Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu (27), dün gece yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu. Piyade Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu'nun cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu'na memleketi Adana'da cenaze töreni düzenlendi. Sabancı Merkez Cami’de gerçekleşen cenaze törenine Adana Vali Yardımcısı Mustafa Aydın, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, askeri erkan ve çok sayıda kişi katıldı.

Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Şehidin ailesi, cenazesi tören alanına gelirken gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit annesi Hülya Hatipoğlu, dakikalarca gözyaşı dökerken cenazeye katılan kadın komutan şehit annesinin yanından bir an olsun ayrılmayarak tesellide bulundu.

Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Eşi Cennet Hatipoğlu ise törene kucağında 8 aylık çocukları Yiğit Remzi Hatipoğlu'yla geldi. Eşinin arkasından dakikalarca gözyaşı döken Cennet Hatipoğlu, oğlu Yiğit Remzi’ye sarılarak ağladı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu’nun cenazesi yapılan törenden sonra Adana Buruk Mezarlığı Şehitliği'nde toprağa verildi.

Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Kazada yaralanan asker 1 yıl sonra şehit oldu
Kazada yaralanan asker 1 yıl sonra şehit oldu
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Avcılar'da silahlı kavga: Yaralılar var
İstanbul Havalimanı'na konuldu! Türkiye'de ilk...
Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı ve duyurdu: Bugün tamamlandı
Sosyal medya hesabından bu paylaşımı yaptı! Sonrası korkunç...