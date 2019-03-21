Uzlaşma zeminimiz kardeşliğimiz
AK Parti İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım, “Farklı etnik kimlikte olabiliriz ama inancımız, vatanımız, dinimiz ve kültürümüz birdir. Her konuda aynı düşünmek zorunda değiliz. Eğer öyle olsaydı burası çok sıkıcı bir ülke olurdu. Uzlaşma ve buluşma zeminimiz, demokrasi, hukuk devleti ve kardeşliğimizdir” dedi.
Seçim çalışmalarına Sancaktepe ve Beykoz’da devam eden Yıldırım, ilk olarak Sancaktepe’deki Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi’nde STK temsilcileriyle buluştu, ardından da Turkcell’in yaptıracağı okulun temelini attı. Sancaktepe’de her mahalleye park, yeşil alan ve çocuk yuvası sözü veren Binali Yıldırım, konuşmasında şunları söyledi:
YAPILAN HER ESER AŞ, İŞ DEMEK
“Sancaktepe’de Türkiye’nin en büyük hastanesi inşa edilecek. 4 bin 100 yataklı bir hastane kuracağız. Burada 15 bin Sancaktepeli kardeşimize iş sağlanacak. Okullar, hastaneler, fabrikalar, şan şöhret olsun diye yapılmıyor. Yapılan her eser, aş demek, iş demek. Havaalanları, demiryolu, havayolu kısacası altyapı olmazsa insanlar nasıl oraya gidip iş yapacak? 15 yılda altyapıya çok yatırım yaptık. Bu yurdun her köşesinde, bu ülkeye sahip çıkan insanlara hizmet yapmak boynumuzun borcudur. Kardeşi kardeşe düşürmek için çalışan zaten çok. Bize düşen, nifak tohumu ekenlere bir cevap vermektir. Ayrıca Sancaktepe, İstanbul Anadolu Yakası’nın belediye yönetim merkezi oluyor. Sizlere çok daha yakın olacağım.”
FETÖ YAVRULARIMIZI ZEHİRLEDİ
“Taşa toprağa yapılan yatırımın ömrü 50 sene, 70 sene, siz deyin 100 sene ama insana yapılan yatırım nesilden nesile devam edecek. Türkiye eğitimli insanların omuzunda yükselecek. Evlatlarımızı eğiteceğiz ama bir şeye dikkat edeceğiz. Ülkemizin başına bir bela geldi. FETÖ örgütü de eğitim kullanarak maalesef yavrularımızın zihnini karıştırdı, onları zehirledi. Eğitimin kötü niyetli, karanlık emelleri olan insanların elinde nasıl bir silaha dönüştüğünü 15 Temmuz’da gördük değil mi? Ama o gece alçaklara gereken dersi verdik.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle