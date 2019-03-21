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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Uzlaşma zeminimiz kardeşliğimiz

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Uzlaşma zeminimiz kardeşliğimiz

AK Parti İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım, “Farklı etnik kimlikte olabiliriz ama inancımız, vatanımız, dinimiz ve kültürümüz birdir. Her konuda aynı düşünmek zorunda değiliz. Eğer öyle olsaydı burası çok sıkıcı bir ülke olurdu. Uzlaşma ve buluşma zeminimiz, demokrasi, hukuk devleti ve kardeşliğimizdir” dedi.

Seçim çalışmalarına Sancaktepe ve Beykoz’da devam eden Yıldırım, ilk olarak Sancaktepe’deki Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi’nde STK temsilcileriyle buluştu, ardından da Turkcell’in yaptıracağı okulun temelini attı. Sancaktepe’de her mahalleye park, yeşil alan ve çocuk yuvası sözü veren Binali Yıldırım, konuşmasında şunları söyledi:

YAPILAN HER ESER AŞ, İŞ DEMEK

“Sancaktepe’de Türkiye’nin en büyük hastanesi inşa edilecek. 4 bin 100 yataklı bir hastane kuracağız. Burada 15 bin Sancaktepeli kardeşimize iş sağlanacak. Okullar, hastaneler, fabrikalar, şan şöhret olsun diye yapılmıyor. Yapılan her eser, aş demek, iş demek. Havaalanları, demiryolu, havayolu kısacası altyapı olmazsa insanlar nasıl oraya gidip iş yapacak? 15 yılda altyapıya çok yatırım yaptık. Bu yurdun her köşesinde, bu ülkeye sahip çıkan insanlara hizmet yapmak boynumuzun borcudur. Kardeşi kardeşe düşürmek için çalışan zaten çok. Bize düşen, nifak tohumu ekenlere bir cevap vermektir. Ayrıca Sancaktepe, İstanbul Anadolu Yakası’nın belediye yönetim merkezi oluyor. Sizlere çok daha yakın olacağım.”

FETÖ YAVRULARIMIZI ZEHİRLEDİ

“Taşa toprağa yapılan yatırımın ömrü 50 sene, 70 sene, siz deyin 100 sene ama insana yapılan yatırım nesilden nesile devam edecek. Türkiye eğitimli insanların omuzunda yükselecek. Evlatlarımızı eğiteceğiz ama bir şeye dikkat edeceğiz. Ülkemizin başına bir bela geldi. FETÖ örgütü de eğitim kullanarak maalesef yavrularımızın zihnini karıştırdı, onları zehirledi. Eğitimin kötü niyetli, karanlık emelleri olan insanların elinde nasıl bir silaha dönüştüğünü 15 Temmuz’da gördük değil mi? Ama o gece alçaklara gereken dersi verdik.”

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