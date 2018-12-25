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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nedim KOVAN/DHA
25.12.2018 - 11:50, Son Güncelleme:

Üzerinden bir yıl geçti ama... Milyoner talihlinin sırrı çözülemedi

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MİLLİ Piyango İdaresi’nin geçen yılbaşı 61 milyon liralık büyük ikramiyesini kazanan 4 kişiden biri olan Ordu’daki çeyrek bilet talihlisi, yaklaşık bir yıldır sırrını koruyor. 15 milyon 250 bin liralık ikramiyesini tahsil eden talihlinin bileti aldığı bayiye vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Milli Piyango İdaresi’nin yılbaşı gecesi 61 milyon liralık büyük ikramiyesi, çeyrek bilete isabet etti. Biletlerden birinin Ordu’da satıldığı açıklandı. İsmini açıklamayan talihli, Milli Piyango İdaresi’ne başvurarak 15 milyon 250 bin liralık ikramiyesini aldı. 2019 yılbaşına sayılı günler kala talihli sırrını korurken, vatandaşlar, biletin satıldığı bayiye yoğun ilgi gösteriyor.

Ordu’da, 2003 yılında Perşembe ilçesinde bir banka şubesinde çaycılık yapan Hayri Kaya, Sayısal Loto’da şanslı 6 numarayı bilerek 844 bin lira büyük ikramiyeyi kazanmıştı.

Şans oyunları bayi işletmecisi İnci Çıplak, geçen yıl büyük ikramiyenin kendi bayilerinden satılan bilete isabet ettiğini söyledi. Vatandaşların kendilerine büyük rağbet gösterdiğini kaydeden İnci Çıplak, şöyle konuştu:

"30 yıldır Ordu’da şans dağıtıyoruz. Geçen yılın en büyük ikramiyesi bizim bayiden çıkmıştı. Talihliyle tanışamadık, kendisini göremedik ama Ordu’da bir esnaf olduğundan haberdar olduk. İkramiyesini almış. Bu sene toplam ikramiye 70 milyon lira olacak. Umarız bu senede buradan çıkar. Çeyrek bilete çıkarsa dörde bölünmüş oluyor, farklı illere çıkıyor. Milli Piyango’dan haber aldık, geçen seneki talihli gidip parayı almış" dedi.

Talihli bayi olduklarını duyanların gelip bilet aldığını vurgulayan İnci Çıplak, "Aslında bizim bayimiz çok büyük ikramiye veriyor. Yılın başına doğru kazı kazanın da büyük ikramiyesini biz vermiştik. Samsun’dan aldığımız kazı kazana çıkmıştı. Samsun’dan aldığımız bilete büyük ikramiye çıktı. Şans satmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

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