Uyuşturucu almaması için odaya kilitlenmiş
Yalova’da, 5 katlı bir binanın 4’üncü katından birbirine düğümlediği çarşaflara tutunarak inmeye çalışırken düşüp hayatını kaybeden Didem Kiriş’in tartıştığı ailesi tarafından uyuşturucu almaması için odaya kilitlendiği iddia edildi.
Olay, dün geç saatlerde Gazipaşa Caddesi üzerindeki 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Bir fabrikada insan kaynakları uzmanı olarak çalışan vDidem Kiriş, oturdukları apartmanın 4’üncü katındaki balkon demirliklerine bağladığı birbirine düğümlü çarşaflarla yere inmeye çalıştı. Kiriş’i çarşafla sarkarken fark eden komşuları durumu polise bildirdi.
Bu sırada çarşaflardaki düğüm çözüldü ve Didem Kiriş, metrelerce yükseklikten beton zemine düştü. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Didem Kiriş’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kiriş’in cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı
Hayatını kaybeden Didem Kiriş'in, annesi tarafından uyuşturucu almaması için odaya kilitlendiği ileri sürüldü. Kiriş'in cenazesi bugün öğle vakti Merkez Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Yalova'da toprağa verilecek.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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