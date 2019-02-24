Uysal seçim startını verdi
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükçekmece AK Parti belediye başkan adayı Mevlüt Uysal, TÜYAP Fuar Merkezi’nde düzenlenen programda seçim startını verdi. Uysal seçim propagandasını, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün 25 yıllık görev süresine gönderme olan, ‘25 kayıp yıla 25 dev proje’ sloganı ile başlattı.
Mevlüt Uysal, konuşmasında Büyükçekmece’nin 25 yıldır modern belediyecilik hizmetlerinden mahrum kaldığını ileri sürüp, “Artık bu geri kalmışlık Büyükçekmece’nin kaderi olmayacak. 25 yılı telafi etmek için gece gündüz var gücümüzle çalışacağız. Önümüzdeki kış vatandaşlar hiç çamura basmadan evine gidecek” dedi. Uysal konuşmasının devamında projelerini şu başlıklarla sıraladı:
İMAR VE ALT YAPI: “Gereken imar planlarını süratle hazırlayacak, iskân ve tapulandırma çalışmalarıyla yılların mağduriyetini gidereceğiz.
METRO – METROBÜS: 2019 yazından itibaren Büyükçekmece’ye metrobüs çalışmaları başlayacak. Metro için planlamamızı da hemen başlatacağız.
SAHİL DÜZENLEMESİ: Göl Sahili ve Marmara Sahili Düzenleme Projesi ile nostaljik tramvay, peyzaj düzenlemeleri, yürüyüş ve bisiklet yolları yapılacak.
MODERN ŞEHİR: Enerji hatları hızla yer altına alınacak, mezarlık sorunu çözülecek. Şık ve modern prestijli caddeler yapılacak.
TEMİZLİK: Akıllı yeraltı çöp toplama sistemimiz olacak. Vatandaşlarımız için kapalı pazaryerlerimiz olacak.
EĞİTİM- SPOR- KÜLTÜR- SANAT: Çocuklarımıza ücretsiz eğitim desteği sunarak onları geleceğe hazırlayan ‘bilgi evleri’ açacağız. Spor parkları yapacağız. İlçemize yakışan yeni bir kültür sanat merkezi yapılacak.”
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