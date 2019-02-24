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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fatma AKSU/İSTANBUL
24.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Uysal seçim startını verdi

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Uysal seçim startını verdi

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükçekmece AK Parti belediye başkan adayı Mevlüt Uysal, TÜYAP Fuar Merkezi’nde düzenlenen programda seçim startını verdi. Uysal seçim propagandasını, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün 25 yıllık görev süresine gönderme olan, ‘25 kayıp yıla 25 dev proje’ sloganı ile başlattı.

Mevlüt Uysal, konuşmasında Büyükçekmece’nin 25 yıldır modern belediyecilik hizmetlerinden mahrum kaldığını ileri sürüp, “Artık bu geri kalmışlık Büyükçekmece’nin kaderi olmayacak. 25 yılı telafi etmek için gece gündüz var gücümüzle çalışacağız. Önümüzdeki kış vatandaşlar hiç çamura basmadan evine gidecek” dedi. Uysal konuşmasının devamında projelerini şu başlıklarla sıraladı:

İMAR VE ALT YAPI: “Gereken imar planlarını süratle hazırlayacak, iskân ve tapulandırma çalışmalarıyla yılların mağduriyetini gidereceğiz.

METRO – METROBÜS: 2019 yazından itibaren Büyükçekmece’ye metrobüs çalışmaları başlayacak. Metro için planlamamızı da hemen başlatacağız.

SAHİL DÜZENLEMESİ: Göl Sahili ve Marmara Sahili Düzenleme Projesi ile nostaljik tramvay, peyzaj düzenlemeleri, yürüyüş ve bisiklet yolları yapılacak.

MODERN ŞEHİR: Enerji hatları hızla yer altına alınacak, mezarlık sorunu çözülecek. Şık ve modern prestijli caddeler yapılacak.

TEMİZLİK: Akıllı yeraltı çöp toplama sistemimiz olacak. Vatandaşlarımız için kapalı pazaryerlerimiz olacak.

EĞİTİM- SPOR- KÜLTÜR- SANAT: Çocuklarımıza ücretsiz eğitim desteği sunarak onları geleceğe hazırlayan ‘bilgi evleri’ açacağız. Spor parkları yapacağız. İlçemize yakışan yeni bir kültür sanat merkezi yapılacak.”

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