Uykusuzluğa iyi gelen takke çiçeğinin faydaları – Takke çiçeği çayı

Takke çiçeği çayı, uykusuzluğa iyi gelen bitkisel yöntemlerden biri. Hayvanlar üzerinde yapılan bazı araştırmalar, takke çiçeği yedirilen hayvanlarda anksiyetenin azaldığını göstermiştir. Peki takke çiçeğinin diğer faydaları neler? Oğulotu yaprağı ve çarkıfelek otuyla desteklenen takke çiçeği çayı nasıl yapılır?



Amerikan takke çiçeği, Ballıbabagiller familyasına ait ve anavatanı Kuzey Amerika olan bir bitkidir. Genel ve bilimsel adları, takke çiçeğinin görüntüsüne dair bize fikir verebilir. İngilizce’de kullanılan genel isim, askerlerin Orta Çağ’da giydiği miğferlere benzeyen tepeli ve mor-pembe-beyaz renkli çiçeklerinden esinlenerek konulmuştur. Scutellaria kelimesi Latince’de “küçük tabak” anlamına gelen scutella kelimesinden gelir.



TAKKE ÇİÇEĞİ FAYDALARI

Takke çiçeği başağrısını yatıştırmak için geleneksel olarak kullanılır. Günümüzde bitki uzmanları bu bitkinin yatıştırıcı etkilerini yalnızca anksiyeteyi dindirmek amacıyla değil, aynı zamanda uyku bozukluklarına karşı da kullanmaktadırlar. Takke çiçeğindeki bileşenler beyinde anksiyeteyi hafifletmekle görevli nöro-ileticiyi sarabilir. Bu nöro-iletici, GABA, ve onun reseptörü (alıcısı) olan GABA-A takke çiçeğinin içeriğindeki fla-vanoidden etkilenebilir. Antioksidan ve iltihap önleyici (anti enflamatuvar) özelliklere sahip olan bu güçlü bileşenler bu durumda sinir sitemini de etkileyebilir. Takke çiçeği bünyesinde ayrıca glu¬tamin adındaki amino asidi barındırır. Bu amino asit, sakinleştirici ve anksiyeteyle mücadele edici özelliklere sahiptir.

Hayvanlar üzerinde yapılan bazı araştırmalar, takke çiçeği yedirilen hayvanlarda anksiyetenin azaldığını göstermiştir, fakat takke çiçeğinin geleneksel olarak anksiyete ve uykusuzluğa iyi geldiği düşüncesini destekleyen çok az klinik araştırma vardır. Küçük bir ön çalışma, geleneksel bilgilere katkı yapmıştır. Bir plasebo tableti ya da 100, 200 ya da 350 mg’lık kurutulmuş takke çiçeği kapsülü verilmiş 90 gönüllüye 1 saat sonra anksiyete hissedip hissetmedikleri sorulmuştur. 2 yüksek doz takke çiçeği alan deneklerde anksiyete düşüşü gözlemlenmiştir. Kesin sonuçlar çıkarmak için daha fazla test yapılması gerekmektedir. Ayrıca uyku sorunu yaşayan insanların birkaç ay boyunca takke çiçeği aldıklarında olumlu bir sonuç alıp almayacakları hâlâ bilinmemektedir.

TAKKE ÇİÇEĞİ ÇAYI



Uykuya yardımcı, anksiyeteyi azaltıcı bir çay için 1 çay kaşığı kurutul¬muş oğulotu yaprağı, 1’er çay kaşığı kurutulmuş çarkıfelek ve kurutulmuş takke çiçeği yaprağı, yarım çay kaşığı kıyılmış kedi¬otu kökünü demlikte harmanlayın. Demliğe 2 bardak kaynar su dökün. 10 dakika demleyin ve süzün. Bal ya da şekerotu yaprağıyla tatlandırın.



Kullanım Şekli



KAPSÜL: Genellikle 850 mg’lık kapsüllerden (yap¬rak, sap ve meyve içerir) günde iki kez alınır, ya da, 850-1275 mg’lık kapsüllerden (sadece yaprak içerir) günde 3 defa alınır. Üreticinin kullanım talimatı da izlenebilir.



TENTÜR: Bazı bitki uzmanları, kurutulduğunda tedavi edici özelliklerinin bir kısmının kaybol¬duğu düşüncesiyle, taze bitkinin alkol tentürünü tavsiye eder. Günde 1-3 defa, 1-4 ml arasındaki dozlarda alınmalıdır.



ÇAY: Kurutulmuş yapraklardan (içinde sap, çiçek ve meyve de olabilir) 1 çay kaşığını alıp 1 bardak sıcak suya koyun. Süzün, soğutun ve günde 1 ila 3 defa için.



Uyarılar



Karaciğere zarar verilen durumlar rapor edilmiş olsa da, uzmanlara göre bu durum takke çiçeğinin yanlışlıkla tehlikeli bir bitki türü olan yerpalamu¬duyla karıştırılmasından kaynaklanmıştır. Takke çiçeği gibi yatıştırıcı bir bitki uyuşukluğa yol açabilir, uyku sorunları ya da anksiyete için reçete ilacı kullananlara ihtiyatlı olmaları tavsiye edilir.

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