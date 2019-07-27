Uydudan baskın
İSTANBUL Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurtdışından kaçak olarak getirilerek piyasaya sürülen, aralarında Bentley, Porsche ve Range Rover’ların bulunduğu 19 lüks aracı düzenlediği operasyonla ele geçirdi.
İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonla, İnterpol’ün da arama listesinde bulunan lüks araçların yerleri uydudan GPS kayıtlarına girilerek bulundu. Operasyonda, araçların tescil işlemlerini gerçekleştiren 21 kişi gözaltına alındı. Haklarında ‘5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet Etmek’ ve ‘TCK 204- Resmi Belgede Sahtecilik’ten işlem yapılan 21 kişi serbest bırakıldı. m
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