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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hümeyra PARDELİ/DHA
14.06.2019 - 11:12, Son Güncelleme:

İğrenç olay! 'Bu yaştaki çocukların böyle şeyleri söylemesi mümkün değil'

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İğrenç olay! 'Bu yaştaki çocukların böyle şeyleri söylemesi mümkün değil'

ERZURUM'da dini nikahlı işitme engelli eşi C.O.'nun kızları H.O. (10) ile işitme engelli D.O.'ya (9) şiddet uygulayıp, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan, kendisi de işitme engelli olan Sinan S. (37), 29 yıl 10 ay hapis cezasına mahkûm edildi. Mahkeme, Sinan S.'ye 'iyi hal' indirimi uygulamadı. 

Gaziantep'de yaşayan C.O. sosyal paylaşım sitesinden kendisi gibi işitme engelli Sinan S. ile tanıştı. C.O. kızları ile birlikte geçen yıl Mayıs ayında Erzurum'a gelerek Sinan S. ile yaşamaya başladı. İddiaya göre Sinan S., bir süre sonra C.O.'nun kızları D.O. ve H.O.'ya istismarda bulunmaya başladı. Son olarak geçen 6 Kasım'da Sinan S. kız çocuklarını darbetti. Bağrışları duyan komşuların ihbarı üzerine Sinan S. gözaltına alındı. Şikayet üzerine Sinan S., 7 Kasım 2018 günü tutuklanarak cezaevine kondu. İki kız çocuğu da devlet korumasına alındı. Sinan S. hakkında Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

ÇOCUK PSİKİYATRİ DOKTORU TANIK OLARAK DİNLENDİ

Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen ikinci celsede tutuklu Sinan S. ile imam nikahlı eşi ve avukatlar hazır bulundu. Duruşmada H.O. ve D.O.'nun kaldığı Sevgi Evleri'nde görevli çocuk psikiyatri doktoru tanık olarak dinlendi. İlk duruşmada çocukların Sinan S. ile karşılaşmasının ardından şikayetlerinin arttığını söyleyen doktor, "Çocuklar kuruma ilk geldiğinde şikayetleri daha azdı. D.'ye yalnızca ilaç başlamıştım. Ancak geçen duruşmada Sinan ile karşı karşıya gelmişler. O günden itibaren ikisinin de semptomlarında artış oldu. H.'ye de ilaç başladık. Sinan'ın kendilerini gelip götürmesinden korkuyorlar. D. rüyasında Sinan ile kavga edip, savaştığını gördüğünü söylüyor. Bu yaştaki çocukların, böyle olayları kurgulayarak yalan söylemesi mümkün değil" diye konuştu.

İlk celsede eşinden şikayetçi olmayan, çocuklarının yalan söylediğini iddia eden C.O., bu duruşmada ise ifade değiştirdi. Kayınvalidesinin telkinleri nedeniyle farklı şeyler anlattığını belirten anne C.O., "Sinan çocuklar tuvaletlerini yaparken kapı deliğinden onları izliyordu. Bir gün kimlik değiştirmek için gittiğimizde D., Sinan ile evde kalmıştı. Eve döndüğümde kızımı tuvalette cinsel organını tutup ağlarken gördüm" dedi.

Duruşma savcısı Ekrem Şakar, mahkemeye sunduğu mütalaada Sinan S.'nin 'cinsel istismar' ve 'yaralama' suçlarından cezalandırılmasını istedi. Savunması alınan Sinan S. suçlamaları yine kabul etmeyerek, "Ben ikisine de bir şey yapmadım. D.'ye bisiklet almıştım. Çok binip, sürekli düşüyordu. Cinsel organı bu yüzden ağrımış olabilir" dedi. Mahkeme heyeti, Sinan S.'yi iki çocuğa karşı yaralama suçundan toplam 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Sinan S.'yi 'zincirleme çekilde çocuğun basit cinsel istismarı' suçundan D.O.'ya karşı 17 yıl 4 ay, H.O.'ya karşı ise 10 yıl 6 ay olmak üzere toplam 27 yıl 10 ay hapis cezasına mahkum etti. İki suçtan 29 yıl 10 ay hapis cezası verilen Sinan S.'nin hükmen tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

 

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