MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÜvey kardeşler kavgada birbirini bıçakladı: 4 yaralı
GeriGündem Üvey kardeşler kavgada birbirini bıçakladı: 4 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Mahir ALAN/ADIYAMAN (DHA)
Haber Giriş: 02.01.2020 - 17:19,Son Güncelleme:/

Üvey kardeşler kavgada birbirini bıçakladı: 4 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Üvey kardeşler kavgada birbirini bıçakladı: 4 yaralı

Adıyaman'da 4 üvey kardeş, aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu birbirini bıçakladı. Hastaneye kaldırılan 4 yaralı tedaviye alındı.

Olay, öğleden sonra merkeze bağlı İndere köyünde meydana geldi. Üvey kardeşler Veysel K., Ramazan K., Abdurrahman K. ve Mahmut K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine 4 kardeş de birbirini bıçakladı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 4 kardeş ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma, köyde güvenlik önlemi aldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle