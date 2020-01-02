Üvey kardeşler kavgada birbirini bıçakladı: 4 yaralı

Olay, öğleden sonra merkeze bağlı İndere köyünde meydana geldi. Üvey kardeşler Veysel K., Ramazan K., Abdurrahman K. ve Mahmut K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine 4 kardeş de birbirini bıçakladı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 4 kardeş ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma, köyde güvenlik önlemi aldı.