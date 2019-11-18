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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nuri PİR/ADANA (DHA)
18.11.2019 - 10:53, Son Güncelleme:

Üvey anne dehşeti! Döverek komaya sokmuştu, o çocuk yuvaya yerleştirildi

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Üvey anne dehşeti! Döverek komaya sokmuştu, o çocuk yuvaya yerleştirildi

Adana'da üzerine motosiklet düştüğü söylenerek hastaneye götürülen ancak ağladığı için üvey annesi tarafından dövülerek komaya girdiği ortaya çıkan Suriyeli 3 yaşındaki Nurcan El Mustafa, tedavisinin ardından çocuk yuvasına yerleştirildi.

Olay, 10 Ekim'de Seyhan ilçesi, Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Amcası İbrahim El Mustafa'nın motosikletinin üzerine devrildiği öne sürülen Nurcan El Mustafa, ailesinin çağırdığı ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Doktorların yaptığı muayenede başına aldığı darbeyle beyin kanaması geçirdiği saptanan Nurcan'ın aynı zamanda vücudunda ısırık ve darp izlerine rastlandı. Hayati tehlikesi bulunan Nurcan El Mustafa, yoğun bakıma alındı.

Doktorların polise bilgi vermesi üzerine üvey annesi Visal İbrahim (23), babası Cafer El Mustafa (24), amcası İbrahim El Mustafa (21) ile babaannesi Fatma Azğın (57) gözaltına alındı. Visal İbrahim ifadesinde eşi Cafer El Mustafa'nın ilk evliliğinden olan kızı Nurcan'ın sürekli ağladığını ve bu nedenle dövdüğünü söyledi.

Babaanne Fatma Azğın'ın da gelinin torununu sürekli dövdüğünü belirtti. İfadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Visal İbrahim tutuklanırken, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YUVAYA YERLEŞTİRİLDİ

Adana Şehir Hastanesi’nde 10 gün yoğun bakımda tedavi gören Nurcan El Mustafa, hayat mücadelesini kazanarak servise alındı. Adana Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri de küçük çocuğun sağlık durumunu yakından takip etti. Önceki gün taburcu edilen Nurcan El Mustafa, Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından alınarak çocuk yuvasına yerleştirildi.

 

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