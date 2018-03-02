Ustalık belgesi nedir? Ustalık belgesi nasıl alınır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, gerekli şartları taşıması halinde başvuru yapan kişilere verilen ustalık belgesi, özellikle belli meslek gruplarına mensup kişiler tarafından merak edilen ve araştırılan konuların başında geliyor. Ustalık belgesini almaya hak kazanmak için belirlenen şartları yerine getirmek gerekiyor aksi takdirde başvuru yapılsa bile belge verilmiyor. Peki kimler ustalık belgesi alabilir? Ustalık belgesi almak için şartlar neler? Ustalık belgesi nereden alınır? İşte, ustalık belgesi hakkında merak edilen tüm detaylar.

Bu yazımızda Ustalık belgesi nedir? Ustalık belgesi için gerekli evraklar ve Ustalık belgesi nasıl alınır? Gibi sorularınızın cevaplarını bulabilirsiniz. İşte detaylar…

Ustalık belgesi nedir?

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre, “Usta“, bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış ve bunları mal ve hizmet üretiminde iş hayatınca kabul edilebilecek standartlarda uygulayabilen; üretimi planlayan; üretim sırasında karşılaşılabilecek problemleri çözümleyen, üretimle ilgili hesaplamaları yapabilen kişilere verilen mesleki yeterlilik belgesine de Ustalık Belgesi denir. Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları iş yerlerinde çalıştıranlar bağımsız iş yeri açabilir.

Ustalık belgesi nasıl alınır?

Ustalık belgesi, ülkemizde mesleki (çıraklık) eğitim merkezleri tarafından verilmektedir. Belge almak isteyen kişiler bu merkezlere ustalık belgesi almak için başvuruda bulunabilirler. Kanun ve yönetmeliklere göre kişi direkt ustalık sınavına alınır ve ustalık belgesi teslim edilir.

kalfalık belgesi aldıktan sonra ustalık eğitimine katılmış kişiler, ustalık eğitimi çalışma süresi kadar çalışmalarının ardından ustalık sınavına katılmaya hak kazanırlar. Bu süre 5 senedir. Bu sınavları başarı ile tamamlayanlara ustalık belgesi verilir. Ülkemizde 110 meslek dalı çıraklık eğitimi uygulama kapsamındadır ve bu mesleklerde eğitim sınav ve belgelendirme işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmaktadır.

Ustalık belgesi için gerekli evraklar