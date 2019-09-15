Usta gazeteci yaşamını yitirdi
BİR süreden beri tedavi gören usta gazeteci Nahit Duru hayatını kaybetti.
Türk basının duayen isimlerinden olan ve birçok basın kuruluşunda çalışan Duru için bugün Ankara’da Gazeteciler Cemiyeti önünde tören yapılacak. Duru’nun cenazesi Kocatepe Camisi’nde kılınacak öğle namazından sonra toprağa verilecek. Bir süredir KOAH nedeniyle tedavi gören Duru’nun önceki gün akşam saatlerinde kalp krizi geçirdiği ve dün de tedavi gördüğü hastanede organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Duru, Eski Güneş Gazetesi genel yayın yönetmenliği, Yurt Gazetesi Ankara temsilciliği yapmıştı. Ankara Fenerbahçeliler Derneği’nin kurucu üyesi de olan Nahit Duru, 3 Temmuz sürecinde FETÖ’nün şike kumpasına karşı mücadele eden isimlerden oldu. 1945 yılında doğan Nahit Duru, 1964’te Ankara Ataturk Lisesi’nden mezun oldu. Gazetecilik halkla ilişkiler yüksek okulunu bitirdi.
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