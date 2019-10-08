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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
08.10.2019 - 14:41, Son Güncelleme:

Üsküdar’da lüks sitede silah sesleri! Yaralı bulunan ünlü doktorun oğlu çıktı

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İstanbul Üsküdar’da lüks bir sitede bir kişi silahla vurularak yaralandı. Yaralanan kişinin eski milletvekili Gülseren Topuz ile ünlü doktor Erkan Topuz’un oğlu Berk Topuz olduğu öğrenildi. Berk Topuz, kendisine polis koruması sağlamak amacıyla çalışanları aracılığıyla evine sahte bomba düzenekleri gönderttiği olayda 2011 yılında tutuklanmıştı.

Üsküdar’da bulunan lüks bir sitede saat 14.00 sıralarında silah sesleri duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri, iddiaya göre eski milletvekili Gülseren Topuz ile ünlü doktor Erkan Topuz’un oğlu doktor Berk Topuz’u silahla vurulmuş halde buldu. Yaralı şahıs ambulans ile Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Öte yandan Berk Topuz 2009 yılında yol verme kavgası sebebiyle Erkan B. isimli şahıs tarafından silahla vurularak yaralanmıştı. Bunun üzerine Topuz, kendisine polis koruması sağlamak için muayenehanesinde çalışan 3 kişi aracılığıyla Üsküdar Nakkaştepe’deki evine 2 adet sahte bomba düzeneği göndertmişti. Olayla ilgili soruşturma yürüten polis, sahte bomba düzeneklerini evine kendisinin gönderttiğini tespit etmiş ve Berk Topuz’u, şoförü Kasım Karabacak ve bir çalışanı ile birlikte gözaltına almıştı. Olay kapsamında gözaltına alınan Topuz ile Karabacak 2011 yılında tutuklanmıştı.

 

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