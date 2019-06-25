Üsküdar'da dehşet anları! Takla attı, kaldırıma düştü, son anda kurtuldular

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÜsküdar'da dehşet anları! Takla attı, kaldırıma düştü, son anda kurtuldular
GeriGündem Üsküdar'da dehşet anları! Takla attı, kaldırıma düştü, son anda kurtuldular
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Cengiz ÇOBAN-Alper KORKMAZ/İSTANBUL (DHA)
25.06.2019 - 10:06, Son Güncelleme:

Üsküdar'da dehşet anları! Takla attı, kaldırıma düştü, son anda kurtuldular

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İstanbul Üsküdar'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki araca çarptıktan sonra takla atarak kaldırıma düştü. Kaldırımda yürüyenlerin ölümden döndüğü o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

8
  • Üsküdarda takla atan araç kaldırıma düştü, yayalar son anda kurtuldu
  • Üsküdarda takla atan araç kaldırıma düştü, yayalar son anda kurtuldu
  • Üsküdarda takla atan araç kaldırıma düştü, yayalar son anda kurtuldu
  • Üsküdarda takla atan araç kaldırıma düştü, yayalar son anda kurtuldu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, Pazar akşamı Çengelköy'de meydana geldi. İddialara göre caddede seyir halinde ilerleyen ve içinde 2 kişinin olduğu otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak park halindeki bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle havada ters dönen otomobil kaldırımdaki ağaca çarparak durabildi. Kaza anında kaldırımda yürüyenler, ölümün eşiğinden döndü.

YANAN OTOMOBİLDEKİLER İÇİN SEFERBER OLDULAR

Kaza sonrası otomobilden alevler yükselmeye başladı. Çevredekiler hemen araçtakilerin yardımına koştu. Vatandaşlar ters dönen aracın kapısını açmaya çalıştı fakat başarılı olamadı. Bu sırada araçta bulunan biri kadın 2 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. Vatandaşlar yangın söndürme tüpleriyle otomobildeki alevlere müdahale etti.

KALDIRIMDA YÜRÜYENLER ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Kaza sırasında kaldırımda yürüyenler facianın eşiğinden döndü. Aracın park halindeki bir araca çarptıktan sonra havalanarak kaldırıma doğru geldiği sırada kaldırımda yürüyen iki kişi ölümden döndü. Gençlerden biri aracın altında kalmaktan son anda kurtulurken, ayağına gelen bir kaya parçasıyla yaralandı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde caddede ilerleyen otomobil, park halindeki bir araca çarptıktan sonra havalanarak ters dönüyor. Kaldırıma çıkan araç, ağaca çarparak, durabiliyor. Bu sırada kaldırımda yürüyen 2 kişi otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuluyor. Yanmaya başlayan araçtakilere çevredeki vatandaşlar yardım etmeye çalışıyor. Araçtakiler kendi imkanlarıyla araçta çıkarken, bir kişi otomobilden çıkan alevleri söndürmeye çalışıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
‘Çernobil’de çalıştığımı aileme söylemedim’
İstanbul’da şok görüntüler! Kız arkadaşının üstünden atladı…
Ünlü aranjör Mert Ali İçelli kayıp...
O savcının görev yeri değişti