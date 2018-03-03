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    Ürküten görüntü: Mezarlar tek tek ortaya çıktı

    Hürriyet Haber
    03.03.2018 - 14:06 | Son Güncelleme:

    Bayburt'un Demirözü ilçesinde tarım arazilerinin sulanması amacıyla inşa edilen Demirözü Barajı'nda su seviyesinin düşmesiyle ortaya çıkan manzara görenleri korkuttu. Seviye düşünce su altında kalan bazı mezarlar ortaya çıktı.


    Bayburt'un Demirözü ilçesinde Lori Çayı üzerinde sulama amaçlı inşa edilen ve iki yıl önce su tutulmaya başlanan Demirözü Barajı nedeniyle, bölgede bazı köyler boşaltılırken, bazılarının arazileri de su altında kaldı.

    Ancak, bu yıl kar yağışının az olduğu ilçeye bağlı Güvercindere Köyü mezarlığının alanındaki suların çekilmesi ile bazı mezarlar yeniden ortaya çıktı.
    Muhtar Adem Saymazoğlu, köy mezarlığındaki kabirlerin bazılarının daha önce nakledildiğini ancak bazılarının bulundukları yerde kaldığını belirtti.

    Ürküten görüntü: Mezarlar tek tek ortaya çıktı

    Etiketler: son dakika , haber , haberler , bayburt , yağmur , kuraklık , yağış , mezarlık
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