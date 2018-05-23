Ürküten görüntü dün gece kaydedildi! Tam uçak geçerken...

Batman-Ankara seferini yapan yolcu uçağı, dün akşam saat 20.00'da havalandığı sırada yıldırım düştü. Düşen yıldırım uçağın çok yakınından geçti. Uçağın kalkışı ve yıldırımın düşme anı bir bölge yakınındaki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.



Havayolu yetkilileri, Batman-Ankara seferini yapan yolcu uçağının zamanında kalktığını, yıldırım düşmesi sonucu herhangi bir tehlike yaşanmadığını ve zamanında Ankara'ya indiğini belirtti.

UÇAĞA HAVADA YILDIRIM DÜŞERSE NE OLUR?

Havacılık otoritelerinin yaptığı araştırmaya göre, yolcu uçaklarına ortalama yılda bir kere yıldırım çarpıyor. İş jetleri ve küçük uçaklarda bu oran daha düşük. Yıldırım eğer uçak üzerinde koruyucu sistemler varsa önemli bir etki oluşturmuyor. Ancak bazen yakıt depolarına gelmesi veya pilotların görüş açılarını etkilemesi nedeniyle kaza meydana gelebiliyor. Yıldırım daha çok uçağın burun ve kanatlarına çarpıyor. Uçak gövdesinde kullanılan alüminyumun yüksek iletkenliği sayesinde, yıldırımın elektrik yükü uçağın her tarafına yayılıyor ve şok etkisi hızla dağılıyor. Oluşan elektrik yükü kanat ve yatay stablizelerde bulunan 'static discharger' adı verilen küçük parçalar yardımıyla uçaktan atılıyor.

YILDIRIMDAN NASIL KORUNULUR

- Yüksek bina ve yapılarda paratoner (yıldırımsavar) kullanılmalı.

- Yıldırım riski olan havalarda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durulmalı.

- Metalik eşyalardan uzak durulmalı ancak otomobillerin lastikleri yalıtkan olduğu için otomobil içleri güvenli yerlerdir.

- Açık arazide iseniz yere çömelerek oturun, kesinlikle yere yatmayın.

- Su üzerinde iseniz derhal karaya çıkmaya çalışın.

- Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın.

- Açık arazide gruplar halinde durulmamalı.

- Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin mümkün olduğunca kullanmayın.