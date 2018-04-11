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    Ünye'de fuhuş operasyonu: 14 gözaltı

    Hürriyet Haber
    11.04.2018 - 21:36 | Son Güncelleme:

    Ordu’nun Ünye ilçesinde yapılan fuhuş operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.

    Ünye Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, sabah saatlerinde yapılan fuhuş operasyonu ile ilgili bir açıklama yaptı.

    Aygün açıklamasında, 8 ayrı adreste eş zamanlı arama yapılan operasyonlarda 3’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 14 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Aygün, "Bazı basın yayın organlarında ilçemizde fuhuş operasyonu sonucu 50 kişinin gözaltına alındığına ilişkin gerçeğe uygun olmayan haberler yayınlanması nedeniyle, basın açıklaması yapılması gerekmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca fuhşa teşvik ve aracılık etme, yer ve imkan sağlama suçundan yürütülen soruşturma kapsamında 11 Nisan tarihinde ilçemiz sınırlarında saat 07.00’den itibaren 8 ayrı adreste eş zamanlı arama yapılmıştır. Arama ve Başsavcılığımız talimatı sonucunda 3’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 14 şüpheli gözaltına alınmıştır. Arama yapılan ikametlerde fuhuştan elde edildiği değerlendirilen bir kısım para, ziynet eşyası, bir adet kuru sıkı tabanca ile mermileri ve 3 adet tabanca fişeği ele geçirilmiştir. Fuhşa sürüklenen 9’u yabancı uyruklu 13 mağdur tespit edilmiştir. Mağdurlar ifadelerinin alınmaları amacıyla kolluk ekiplerince temin edilmiştir. Yürütülen soruşturma sonucu ayrıca paylaşılacaktır" dedi.

    Etiketler: ordu , gündem
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