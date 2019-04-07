Ünlülerden kutlama klibi
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, Polis Teşkilatının 174’üncü kuruluş yıldönümü nedeniyle ünlü isimlerin kutlama mesajına yer verilen bir video ile aksiyon filmlerini aratmayan iki klip hazırladı.
Ajda Pekkan, Hülya Koçyiğit, Cengiz Kurtoğlu, Demet Akalın, Emre Altuğ, Oktay Kaynarca, Metin Şentürk, Alişan, Coşkun Sabah, Yavuz Bingöl’ün de aralarında bulunduğu ünlü isimler, “Onlar karda kışta gece gündüz demeden ülkemizin dört bir yanında fedakârca görev yapıyorlar. Onlar bizim kahramanlarımız. Türk polis Teşkilatımızın 174. yılını yürekten kutluyorum. Bütün kalbimle kutluyorum” mesajını okudu. İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonlar ve tatbikat görüntülerinin de olduğu kliplerde, 9 bin 435 uygulama, 48 milyon GBT sorgusu, 90 bin 501 gözaltı yapıldığı, 145 bin 907 aranan kişinin yakalandığı, 8 bin 241 silahın ele geçirildiği bilgilerine yer verildi. Operasyonlarda 9 ton uyuşturucunun ele geçirildiği belirtildi.
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