Ünlü yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un öldürülmesi davasında yeni gelişme... Savcı ‘haksız tahrik var’ dedi
'Çanakkale Yolun Sonu', 'Garip Bir Cinayet', 'Ankara Ayazı' filmlerinin de aralarında bulunduğu 49 dizi ve filmin yönetmeni, ulusal ve uluslararası ödüllü ünlü yönetmen Mustafa Kemal Uzun'u, Şile'deki evinde bıçakladıktan sonra başına beyzbol sopasıyla vurarak öldüren ve Uzun’un yönetmenliğini yaptığı bir dizide figüran olarak rol aldığı ortaya çıkan Osman A.’nın (20), ‘ağırlaştırılmış müebbet’ ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada savcı mütalaasını verdi. Cumhuriyet Savcısı Sedat Yıldırım, sanığın suçu haksız tahrik altında işlediğini belirterek, ‘haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.
Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 4. celsesi görülen duruşmaya, tutuklu sanık Osman A. cezaevinden SEGBİS sistemi ile katılırken, öldürülen Mustafa Kemal Uzun’un abisi Fazıl Ender Uzun ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.
Duruşmada mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı Sedat Yıldırım, olayda yaşamını yitiren ve yönetmenlik yapan Mustafa Kemal Uzun ile dizilerde figüranlık yapan sanık Osman A.’nin sette tanışarak görüşmeye başladıklarını, suç tarihinde buluşup Şile’ye giderek burada bir süre gezip daha sonra maktulün evine giderek alkol aldıklarını, sanığın savunmasına göre alkol alıp eşcinsel ilişkiye girdiklerini, maktulün evin kapısını kilitlediğini, sanığın da maktul ile girmiş olduğu eşcinsel davranışlar sonrası duyduğu pişmanlık, öfke ile maktule sopa ve bıçakla saldırarak onu darp ederek öldürdüğünü belirtti.
“CANAVARCA HİSLE İŞLENDİĞİNE DAİR YETERLİ DELİL YOK”
Mütalaasında, sanık Osman A.’nın, maktulün cüzdanı, telefonu, saati ve aracını alarak olay yerinden kaçtığını, olayın oluş şekli ve maktuldeki yaraların niteliği gözetildiğinde, eylemin kasten öldürme suçunu oluşturduğunu, cinayetin, canavarca hisle işlendiği yönünde mahkumiyete yeterli delil bulunmadığını ve sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasının gerektiğini belirten Cumhuriyet Savcısı Sedat Yıldırım, sanık Osman A.’nın, ‘haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar, ‘nitelikli hırsızlık’ suçundan da 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.
Duruşmada söz alan ve gözyaşlarını tutamayan tutuklu sanık Osman A., “Ben bir erkek olarak, bir erkek tarafından bana yöneltilen cinsel saldırıyı engelledim. Benim adam öldürmek gibi bir kastım yoktu” dedi.
Mahkeme heyeti, tarafların son savunmalarını yapmaları ve karar vermek için duruşmayı erteledi.
NE OLMUŞTU?
Şile Çavuş Mahallesi numara 26’da yaşayan Yönetmen Mustafa Kemal Uzun’un, 10 Aralık 2017 tarihinde öldürüldüğü, gece saat 02.00 sıralarında polise ihbar edildi. İlçe ve Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri kısa sürede eve gitti. Kapı kilitliydi, zile basıldı ancak açan cevap veren olmadı. Kapıyı kırarak eve giden polis ekipleri, içeride korkunç manzara ile karşılaştı. Yönetmen Uzun’un başı beyzbol sopasıyla ezilmişti ve sırtına bir bıçak saplanmıştı. Cep telefonu ve cüzdanı alınmış, otomobili de bahçede yoktu. Kamera görüntüleri ve görgü tanıklarının verdiği bilgiler doğrultusunda cinayeti, dizilerde figüranlık yapan Osman A.’nin (20) gerçekleştirdiği belirlendi. Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim olan Osman A., çıkartıldığı adliyede tutuklanırken, soruşturmayı yürüten savcılık, sanığın, ‘Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘Nitelikli yağma’ suçundan ise 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.
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