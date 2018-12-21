Ünlü yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un öldürülmesi davasında yeni gelişme... Savcı ‘haksız tahrik var’ dedi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÜnlü yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un öldürülmesi davasında yeni gelişme... Savcı ‘haksız tahrik var’ dedi
GeriGündem Ünlü yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un öldürülmesi davasında yeni gelişme... Savcı ‘haksız tahrik var’ dedi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Aziz ÖZEN/İSTANBUL
21.12.2018 - 11:40, Son Güncelleme:

Ünlü yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un öldürülmesi davasında yeni gelişme... Savcı ‘haksız tahrik var’ dedi

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
Ünlü yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un öldürülmesi davasında yeni gelişme... Savcı ‘haksız tahrik var’ dedi

'Çanakkale Yolun Sonu', 'Garip Bir Cinayet', 'Ankara Ayazı' filmlerinin de aralarında bulunduğu 49 dizi ve filmin yönetmeni, ulusal ve uluslararası ödüllü ünlü yönetmen Mustafa Kemal Uzun'u, Şile'deki evinde bıçakladıktan sonra başına beyzbol sopasıyla vurarak öldüren ve Uzun’un yönetmenliğini yaptığı bir dizide figüran olarak rol aldığı ortaya çıkan Osman A.’nın (20), ‘ağırlaştırılmış müebbet’ ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada savcı mütalaasını verdi. Cumhuriyet Savcısı Sedat Yıldırım, sanığın suçu haksız tahrik altında işlediğini belirterek, ‘haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 4. celsesi görülen duruşmaya, tutuklu sanık Osman A. cezaevinden SEGBİS sistemi ile katılırken, öldürülen Mustafa Kemal Uzun’un abisi Fazıl Ender Uzun ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı Sedat Yıldırım, olayda yaşamını yitiren ve yönetmenlik yapan Mustafa Kemal Uzun ile dizilerde figüranlık yapan sanık Osman A.’nin sette tanışarak görüşmeye başladıklarını, suç tarihinde buluşup Şile’ye giderek burada bir süre gezip daha sonra maktulün evine giderek alkol aldıklarını, sanığın savunmasına göre alkol alıp eşcinsel ilişkiye girdiklerini, maktulün evin kapısını kilitlediğini, sanığın da maktul ile girmiş olduğu eşcinsel davranışlar sonrası duyduğu pişmanlık, öfke ile maktule sopa ve bıçakla saldırarak onu darp ederek öldürdüğünü belirtti.

“CANAVARCA HİSLE İŞLENDİĞİNE DAİR YETERLİ DELİL YOK”

Mütalaasında, sanık Osman A.’nın, maktulün cüzdanı, telefonu, saati ve aracını alarak olay yerinden kaçtığını, olayın oluş şekli ve maktuldeki yaraların niteliği gözetildiğinde, eylemin kasten öldürme suçunu oluşturduğunu, cinayetin, canavarca hisle işlendiği yönünde mahkumiyete yeterli delil bulunmadığını ve sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasının gerektiğini belirten Cumhuriyet Savcısı Sedat Yıldırım, sanık Osman A.’nın, ‘haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar, ‘nitelikli hırsızlık’ suçundan da 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmada söz alan ve gözyaşlarını tutamayan tutuklu sanık Osman A., “Ben bir erkek olarak, bir erkek tarafından bana yöneltilen cinsel saldırıyı engelledim. Benim adam öldürmek gibi bir kastım yoktu” dedi.

Mahkeme heyeti, tarafların son savunmalarını yapmaları ve karar vermek için duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?
Şile Çavuş Mahallesi numara 26’da yaşayan Yönetmen Mustafa Kemal Uzun’un, 10 Aralık 2017 tarihinde öldürüldüğü, gece saat 02.00 sıralarında polise ihbar edildi. İlçe ve Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri kısa sürede eve gitti. Kapı kilitliydi, zile basıldı ancak açan cevap veren olmadı. Kapıyı kırarak eve giden polis ekipleri, içeride korkunç manzara ile karşılaştı. Yönetmen Uzun’un başı beyzbol sopasıyla ezilmişti ve sırtına bir bıçak saplanmıştı. Cep telefonu ve cüzdanı alınmış, otomobili de bahçede yoktu. Kamera görüntüleri ve görgü tanıklarının verdiği bilgiler doğrultusunda cinayeti, dizilerde figüranlık yapan Osman A.’nin (20) gerçekleştirdiği belirlendi. Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim olan Osman A., çıkartıldığı adliyede tutuklanırken, soruşturmayı yürüten savcılık, sanığın, ‘Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘Nitelikli yağma’ suçundan ise 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Ünlü dizilerin yönetmeni Mustafa Kemal Uzun evinde vahşice öldürüldü
daha fazla video için
Ünlü dizilerin yönetmeni M. Kemal Uzun evinde vahşice öldürüldü
Ünlü dizilerin yönetmeni M. Kemal Uzun evinde vahşice öldürüldü
Ünlü yönetmenin cinayet davasında şok ifade: Bana da cinsel yaklaşımda bulundu
Ünlü yönetmenin cinayet davasında şok ifade: Bana da cinsel yaklaşımda bulundu

 

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Şifresi çözülemiyor! Tılsımlar, muskalar, kapı üstünde büyü...

Ünlü yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un öldürülmesi davasında yeni gelişme... Savcı ‘haksız tahrik var’ dedi

Teslim oldu... Kan donduran ayrıntılar

Panik sürüyor, hendeklerde böyle görüntülendiler