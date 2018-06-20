Ünlü işadamı boşandığı eşine servet ödeyecek

İş adamı Kemal Gülman'ın oğlu Lemi Gülman'dan 5 yıl önce boşanan Reyhan İpekel, 1 milyon 500 bin lira tazminatın ardından 14.2 milyon liralık alacak davasını kazandı. Mahkeme, karşı dava açan Lemi Gülman'ın da 413 bin lira katkı payı alacağını Reyhan İpekel'in ödemesine karar verdi.



İstanbul Aile Mahkemesi'nde dün görülen davanın karar duruşmasına taraf avukatları katıldı. 8 yıldır süren davayı karara bağlayan mahkeme, 5 milyon 378 bin 600 lira katkı payı alacağı ve 8 milyon 811 bin lira değer artışı payı olmak üzere toplam 14 milyon 189 bin liranın, karar tarihinden işleyecek faiziyle birlikte davalı Lemi Gülman'ın, davacı Reyhan İpekel'e ödemesine karar verdi. Mahkeme karşı dava açan Lemi Gülman'ın davasını da kabul ederek Reyhan İpekel'in 413 bin 300 lira katkı payı alacağını Lemi Gülman'a ödemesine karar verdi. Lemi Gülman, 18 yıllık eşi Reyhan İpekel'den boşanmış ve spiker Ece Özbek'le evlenmişti. (SABAH)