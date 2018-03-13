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    Üniversitelilerin gezisi korkunç bitti! 20 metreden yere çakıldı

    DHA
    13.03.2018 - 14:57 | Son Güncelleme:

    Kars Kalesi’nde fotoğraf çektirmek isterken dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre yükseklikten aşağı düşen üniversiteli kız yaralandı.

    KARS Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi 4’üncü sınıf öğrencisi olan G.U. arkadaşlarıyla birlikte bugün saat 13.00 sıralarında Kars Kalesi’ne çıktı. Kale burcunda kendisine ait cep telefonuyla selfie çekmek isteyen G.U. bir anda dengesini kaybederek kale surlarından aşağıya düştü. Yaklaşık 20 metre yükseklikten aşağıya düşen G.U.’nun yardımına arkadaşları ve vatandaşlar koştu. Yerde acılar içerisinde kıvranan üniversite öğrencisini arkadaşları konuşturarak teselli etmeye çalıştı.

    Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, durum 112’ye bildirildi. Üniversite öğrencisinin düştüğü bölge problemli olduğu için ambulans Kars Kalesi içerisine geldi. Buradan yaralı öğrencinin yanına gelen sağlık ekipleri gerekli müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı G.U.’yu sedyeye koyarak vatandaşların yardımıyla ambulansa taşıdı.

    Ambulansa alınan üniversite öğrencisi G.U. tedavisi yapılmak üzere Kafkas Üniversitesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat başlatan polis, görgü tanıklarının ifadesine başvuracak.

    Öte yandan olayı görüntülemek isteyen basın mensuplarına kaleden düşerek yaralanan G.U'nun arkadaşları tepki gösterdi. Gazetecilerin üzerine yürüyen G.U.'nun arkadaşlarına polis engel oldu.

     

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    Etiketler: kars kalesi , üniversiteli genç , kaleden düşen üniversiteli , gündem
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