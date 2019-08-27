Üniversiteler ne zaman açılacak?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) sonuçlarına göre bir bölüme yerleşen öğrencilerin üniversitelere kayıt işlemleri geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Gözler şimdi, üniversitelerin eğitim faaliyetlerine başlayacakları tarihlerde. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak?
Eylül ayına kısa bir süre kala, bu yıl ilk kez üniversiteye kaydolan öğrencilerin yanı sıra halihazırda bir üst sınıfa geçen öğrenciler, üniversitelerin ne zaman açılacağını merak ediyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
Üniversite eğitimleri, 2019 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların da açılacağı 9 Eylül tarihinde başlayacak. Fakat bu tarihler, fakültelere göre farklı günlerde gerçekleşebilecek. Konuyla ilgili en net bilgi, üniversite ve fakültelerin internet sitelerinde yer alan akademik takvimler aracılığıyla edinilebilecek.
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