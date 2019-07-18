Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı?
YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sonuçları 17 Temmuz Çarşamba günü sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişime açıldı. Sonuçların açıklanması ardından gözler üniversite tercih tarihlerine, kılavuzuna çevrildi. Peki, Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı?
Milyonlarca üniversite adayının merakla beklediği 2019 YKS sonuçları açıklandı ve tercih telaşı başladı. Adayların, tercih sürecini en iyi şekilde gerçekleştirmesi ise YKS tercih kılavuzunu incelemesi gerekiyor. Ön lisans programlarını, 2019-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebilecekler. Yükseköğretim programlarını, 2019-AYT/YDT’de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında bulundurabilecek. Peki, üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı?
ÖSYM’nin 2019 tarihli takvimine göre, üniversite tercihleri 23-29 Temmuz arasında yapılacak
SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Aygün, Twitter hesabından 15-16 Haziran'da uygulanan 2019-YKS'ye yönelik paylaşımda bulundu.
ÖSYM Başkanı Aygün, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"12 Şubat günü başvuruların alınmasıyla başlayan YKS-2019 süreci, 15-16 Haziran'da sınavların uygulanmasının ardından şu an itibarıyla sonuç açıklanması ile devam ediyor. Adaylarımız sonuçlarını 'https://sonuc.osym.gov.tr' sayfamızdan öğrenebilirler. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ederim."
Yorumları Göster
Yorumları Gizle