YKS 2019 (Üniversite Sınavı) sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç tarihi verdi
YKS'nin tamamlanan oturumları ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Lisans veya ön lisans eğitimi için sabırsızlanan öğrenciler, YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihi internet üzerinden araştırıyor. Merkezi yerleştirmede adaylar yükseköğretim programlarına, YKS puanları, varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirilecek. Peki, YKS 2019 (Üniversite Sınavı) sonuçları ne zaman açıklanacak?
Geçtiğimiz yıl YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) adını alan üniversite sınavının oturumları devam ediyor ancak sonuç heyecanı şimdiden başladı. İstedikleri bölüme yerleşip yerleşemeyeceklerini merak eden öğrenciler, üniversite sınavının sonuç tarihini internet üzerinden araştırıyor. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM takvimine göre, YKS sonuçları, 18 Temmuz 2019'da açıklanacak.
En az kaç puan gerekiyor?
ÖSYM tarafından hazırlanan YKS kılavuzuna göre, ön lisans programlarını tercih edebilmek veya özel yetenek gerektiren lisans programlarına ön kayıt yaptırabilmek için TYT'den en az 150 puan almak gerekiyor. Engelli öğrenciler ise 100 ve üzeri puan aldıklarında özel yetenek gerektiren lisans programlarına başvuru hakkını elde edebilecek.
Merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için de ilgili puan türünde en az 180 puan alma kıstası bulunuyor.
Yerleştirme süreci
Yükseköğretim programlarına öğrenci alınmasında, ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme ile yükseköğretim kurumları tarafından yapılan özel yetenek sınavıyla seçme olmak üzere iki farklı yöntem kullanılıyor.
Merkezi yerleştirmede adaylar yükseköğretim programlarına, YKS puanları, varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirilecek.
Adaylar, "2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu"na haziran ayının son haftası içinde ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinden erişebilecek.
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra bu programlara kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Merkezi yerleştirmede kontenjanı dolmayan veya kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlara, ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacak.
Özel yetenek gerektiren programların sınavları ile seçme ve yerleştirme işlemleri ise yükseköğretim kurumlarınca gerçekleştirilecek.
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