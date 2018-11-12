Üniversite sınavı ne zaman? YKS tarihi açıklandı
Üniversite sınavı için hazırlıklarına devam eden binlerce kişi, sınavın tarihini sorgulamaya başladı. ÖSYM tarafından açıklanan sınav takviminde, birçok sınavın tarihi açıklanırken, YKS için de tarih belirlenmiş oldu. Peki, bu yıl üniversite sınavı ne zaman gerçekleşecek? İşte, YKS tarihi ve detaylı bilgiler
YKS tarihi, son günlerin araştırılan konuları arasında yer almaya devam ediyor. Sınava yönelik hazırlıkların sürdüren öğrenciler, ÖSYM'nin bu yıl gerçekleştireceği sınavın tarihini öğrenmek istedi. İşte, 2019 yılının YKS sınav tarihi ve detaylı bilgiler
ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN? YKS TARİHİ AÇIKLANDI
2019 YKS'nin 1. oturumu (TYT) 15 Haziran'da, 2. oturumu (AYT) ile Yabancı Dil Oturumu 16 Haziran'da yapılacak. YKS başvuruları 12 Şubat-6 Mart'ta alınacak. YKS için geç başvuru tarihi ise 19 Mart olarak belirlendi. YKS sonuçları 18 Temmuz'da açıklanacak.
DİĞER SINAV TARİHLERİ
2019 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A grubu ve öğretmenlik, Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, 2019 KPSS A grubu ve öğretmenlik Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak.
2019 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 28 Temmuz 2019'da düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 29 Ağustos'ta duyurulacak.
2019-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/1) 5 Mayıs'ta yapılacak, sonuçları ise 30 Mayıs'ta açıklanacak.
22 Eylül'de gerçekleştirilecek 2019-ALES/2'nin sonuçları 17 Ekim'de, 17 Kasım'da düzenlenecek 2019-ALES/3'ün sonuçları da 12 Aralık'ta ilan edilecek.
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/1) 24 Mart'ta, 2019-YDS/2 8 Eylül'de, 2019-YDS/3 ise 1 Aralık'ta yapılacak. Sonuçlar sırasıyla 19 Nisan, 1 Ekim ve 24 Aralık tarihlerinde duyurulacak.
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